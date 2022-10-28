Ключевая замерла

Совет директоров Банка России на своем сегодняшнем заседании принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,50% годовых. Данное решение не стало неожиданным для рынков, поэтому бурной реакции на него не последовало.

«Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами. Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12,0 – 13,0% и учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ. По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения», — указано в официальном комментарии регулятора, опубликованном после принятия решения.

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В ЦБ РФ добавили, что намерены принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, учитывая фактическую и ожидаемую динамику инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики. Кроме того, в Центробанке будут ориентироваться на оценку рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакцию на них со стороны финансовых рынков. Стоит отметить, что по прогнозу регулятора годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Решение ЦБ оставить ключевую ставку без изменений совпало с консенсус-прогнозом. Основным драйвером, который заставил Банк России прервать цикл снижения ставки, является неясность влияния ряда текущих факторов на инфляцию, поскольку если эффект снижения спроса проявляется уже сейчас, то эффект снижения предложения в экономике пока неясен. Инфляция в 2022 останется двузначной, но по уточнённому прогнозу ЦБ возврат к таргету в 4% ожидается не в 2023, а уже в 2024 году. Тем не менее, мы ожидаем что к концу 2022 года ставка все же снизится на 25бп до 7,25% если не подтвердятся опасения роста проинфляционных рисков», — поделился с «Экспертом» Максим Тимошенко, CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт».

Банк России сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5% годовых вполне ожидаемо, подтвердил «Эксперту» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его мнению, ЦБ приостановил цикл смягчения монетарной политики на фоне преобладания проинфляционных рисков в среднесрочном горизонте. Среди них можно назвать текущие санкционные ограничения, возросшие инфляционные ожидания населения и бизнеса, сокращение количества рабочей силы из-за частичной мобилизации, а также возможное ослабления курса рубля из-за возможных новых санкций на экспорт нефти и вероятной глобальной рецессии мировой экономики.

«Текущая динамика инфляции соответствует планам Банка России по возвращению инфляции к целевым 4% в 2024 году, поэтому изменений ключевой ставки пока не требуется. ЦБ уточнил прогноз по инфляции на конец этого года в 12-13% и сохранил прогноз 5-7% на конец 2023 года и 4% — на конец 2024 года. Мы считаем, что сегодняшнее решение по ставке было уже заложено в рынок, и поэтому значимо не повлияет на курс рубля, ставки по депозитам и кредитам, а также доходности на долговом рынке», — заявил Михаил Васильев.

Он добавил, что Банк России сохранил нейтральный сигнал о будущих действиях и будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели. При этом в декабре может произойти разовый инфляционный всплеск, которому поспособствует ожидаемая индексация тарифов ЖКХ с 1 декабря в пределах 9%.

«Полагаем, что Банк России на следующем заседании 16 декабря сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,5%. ЦБ сохранил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год в 6,5-8,5% и 6-7% в 2024 году. В базовом сценарии в следующем году мы ожидаем возобновления цикла снижения ключевой ставки по мере замедления инфляции», — резюмировал Михаил Васильев.

Конечно, с точки зрения российской промышленности, дальнейшее снижение ключевой ставки было бы весьма желательно. Однако в краткосрочной перспективе предпосылок к этому немного. При этом независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, что потребности промпредприятий в данном контексте могу различаться по отраслям.

«На мой взгляд, нынешний уровень ключевой ставки вполне комфортен для отечественной индустрии. В конце концов, российским банкам ничто не мешает поднимать или опускать ставки по выдаваемым ими промышленным предприятиям кредитам и займам, исходя из их финансового состояния и ситуации в конкретной отрасли, тем самым влияя на их развитие», — отметил Леонид Хазанов в комментарии «Эксперту».

Остается добавить, что на пресс-конференции, последовавшей за Советом директоров, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что восстановительный рост экономики, по мнению регулятора, в следующем году начнется немного позже, чем ожидалось. «Нижняя точка спада придется на середину следующего года», — предупредила она, добавив, что спрос со стороны госсектора продолжит оказывать поддержку экономической активности, прогноз по ВВП оставлен без изменений, а динамика станет положительной примерно через 12 месяцев.