«Маленький секрет Европы»: кто наживается на поставках сжиженного газа из США

Из-за высоких цен на сжиженный газ в Европе европейские правительства, особенно, те, которым скоро предстоит переизбираться, по понятным причинам, сейчас очень озабочены своим будущим. Не удивительно, считает журнал Forbes, что они сейчас ищут виноватых в энергетическом кризисе и высоких ценах на энергоносители и, в первую очередь, на газ. Речь, естественно, идет не о России, которая во всем сейчас виновата, так сказать, априори, а о других «стрелочниках», наживающихся на астрономических ценах на сжиженный газ (СПГ) и топливо в Европе.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек критикует за астрономические цены на СПГ, основной сейчас газ на континенте, США и другие «дружественные» страны. Президент Франции Эмманюэль Макрон – сторонник этой версии. Он обвинил Америку в «двойных стандартах», потому что у себя в стране американцы продают газ в 3-4 раза дешевле, чем европейцам.

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Однако американские экспортеры СПГ не единственные, кто наживается на сверхдорогом газе. Причем, они наживаются значительно меньше других игроков.

Все дело в том, что контракты американских экспортеров отличаются от контрактов, которые заключают экспортеры из других стран. Цена американского СПГ зависит от цены базового американского газового хаба Henry Hub (НН), который служит в Америке главным рыночным местом обмена как для физических, так и для будущих контрактов. Американские НН цены в последнее время действительно значительно выросли, но они не идут ни в какое сравнение с ценами европейского хаба, голландского TTF, и хаба из Японии.

В подавляющем большинстве американские компании подписывают контракты двух видов: или контракты на обслуживание, что означает, что СПГ компании не принадлежит; или контракты купли-продажи. В обоих случаях экспортер лишается права владеть СПГ в тот момент, когда груз попадает на борт газовоза. Кстати, в Америке считается противозаконным то, что продавец, в данном случае, газа в Европу контролирует место доставки груза или цену, потому что газ ему больше не принадлежит.

Главными бенефициарами огромной разницы в ценах газа НН и в ценах в Европе, которые зарабатывают до 400% прибыли, являются, сообщает Forbes, компании посредники, которые покупают в США природный газ или СПГ и продают в Европе сжиженный газ.

По иронии судьбы, несмотря на жалобы Хабека и Макрона, большинство этих компаний из Европы, американских же фирм среди нет почти нет. "Маленький секрет Европы" заключается в том, что долгосрочные контракты на поставку американского СПГ подписывают в основном крупные нефтяные компании, штаб-квартиры которых располагаются в Париже, Гааге и Лондоне, а также в Испании, Португалии, Италии и даже Германии. Их названия можно легко узнать из документов, находящихся в открытом доступе.

Конечно, американский газ для дальнейшей перепродажи покупают не только европейские компании, но и компании из Японии, Кореи, Индии и других стран. Главное, что следует помнить, подчеркивает Forbes, так это то, что совсем незначительная доля американского СПГ попадает в Европу напрямую из США через американские компании. И еще один нюанс: практически весь этот газ поставляется не по европейским ценам.

Вторая группа игроков, покупающих СПГ в Америке и продающих его в Европе, это трейдеры. Они покупают газ на вторичном рынке. И среди этих компаний американских фирм тоже очень мало. Еще одна важная деталь: те немногие американские компании, что продают газ в Европу напрямую, продают, главным образом, его излишки, потому что ок. 95% идущего на экспорт американского сжиженного газа поставляется по долгосрочным контрактам.

Что же касается второй группы игроков, то это в основном трейдерские компании из Швейцарии и иногда из Лондона.

Независимо от того, кто конкретно снимает самые жирные сливки с торговли американским сжиженным газом, президент Макрон и министр Хабек правы в одном: европейцы платят за газ действительно астрономические деньги, потому что цены в Старом Свете в несколько раз выше цен в самой Америке.

Западноевропейские экономики несколько десятилетий получали дешевый газ из России по газопроводам. Достаточно сказать, что российский газ удовлетворял почти половину (45%) потребности Европы в «голубом топливе».

Американские компании предлагали европейским компаниям СПГ по долгосрочным контрактам по ценам значительно ниже, чем нынешние цены в Европе. Однако все предложения встречали отказ. Американские президенты убеждали европейцев и, в первую очередь, немцев, строить СПГ-инфраструктуру как запасной вариант на всякий случай. Однако все уговоры были напрасны. В результате в Германии, пока еще, между прочим, четвертой экономики планеты, не нашлось сейчас ни одного СПГ-терминала.

Франция, со своей стороны, в 2020 году, например, отказалась одобрять долгосрочный контракт между Engie, компанией, поставляющей газ французскому населению и бизнесу, с американской газовой компанией NextDecade. Этот контракт, если бы он был подписан, позволил бы французам получать сейчас газ по ценам, близким к ценам внутри Соединенных Штатов.

Цена на американский СПГ могут быть значительно ниже цен европейского хаба, но для этого требуются дополнительная СПГ-инфраструктура, строительство которой занимает обычно 3-4 года. Европейцам сейчас остается только покупать газ на спотовом рынке, на котором сейчас очень высокие цены в связи с резким сокращением поставок газа из России.

