Вызволенный из американской тюрьмы летчик Ярошенко рассказал, чем займется в Общественной палате

Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего летчика Константина Ярошенко членом Общественной палаты (ОП).

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В беседе со «Звездой» Ярошенко рассказал, что основным направлением его работы в ОП станет помощь россиянам, которые по какой-либо причине оказались «заперты» за рубежом. «Есть несколько направлений. Один из главных принципов — "Своих не бросаем". Нужно оказывать поддержку нашим гражданам, которые оказались за рубежом — будь то США, Европа или Украина. Этот принцип я испытал на себе — наш президент вернул меня, народ за меня боролся. Второе — я бы хотел противодействовать двойным стандартам коллективного Запада. Будь то в сфере правосудия, прав человека», — подчеркнул бывший летчик.

Он отметил, что намерен «противодействовать тому, что США пытаются применять свою юрисдикцию по всему миру, диктовать миру как жить».

По словам Ярошенко, приведенным официальным Telegram-канал Общественной палаты, несколько дней назад он получил личное письмо от президента с приглашением войти в состав Общественной палаты. «Конечно, я согласился, потому что утверждение указом Владимира Владимировича — это, безусловно, знак доверия. Для меня это возможность защищать и отстаивать те идеи, которые я вынес из своего незаконного заключения на Западе, из пыток, которыми подвергался», — рассказал Ярошенко. Он вспомнил историю пример Марии Бутиной, которая также пережила «многодневные пытки карцером в американской тюрьме, была незаконно осуждена ни за что» и после возвращения в Россию начала вести активную общественную деятельность, также став членом ОП, а затем депутатом Госдумы.

Константин Ярошенко был арестован в Либерии в 2010 году по обвинению в подготовке к перевозке крупной партии кокаина, его экстрадировали в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы. В мае 2021 года семья Ярошенко направила президенту Джо Байдену письмо с просьбой о помиловании. В апреле этого года бывшего летчика обменяли на студента из США Тревора Рида, осужденного в России за драку с полицейским при задержании.