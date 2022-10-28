Маск поймал птичку

Американский миллиардер Илон Маск окончательно и бесповоротно стал владельцем заблокированной в России социальной сети Twitter. Цена вопроса оказалась равна 44 млрд долларов. Длительная сделка, в ходе которой имели место даже судебные разбирательства, закрыта. Известно, что первым шагом бизнесмена стало увольнение топ-менеджеров соцсети: генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала.

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Кроме того, по данным зарубежных СМИ, посты покинули глава отдела юридической политики, доверия и безопасности Виджая Гадде и главный юрисконсульт Шон Эджетт.

Грядут большие перемены

На сегодняшний день в компании запланировано общекорпоративное собрание. Маск уже анонсировал, что хочет сделать данную соцсеть «самой уважаемой рекламной платформой». Известно, что продажи рекламы во втором квартале 2022 года составили более 90% выручки Twitter. Кроме того, бизнесмен заметил, что желает превратит платформу в «общую городскую площадку, где можно обсуждать широкий спектр убеждения в здоровой манере, не прибегая к насилию». Следующим шагом, по словам нового владельца, будет восстановление аккаунтов пользователей, которые были забанены «на всю жизнь», включая страницу бывшего президента США Дональда Трампа. По данным американских медиа, это произойдет 31 октября.

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Отечественные эксперты расходятся во мнении, что в итоге будет представлять из себя обновленный Twitter после прихода отца-основателя Tesla и Space Х. Аналитик ФГ «Финам» Ксения Лапшина напомнила «Эксперту», что в целом у Илона Маска уже давно были глобальные планы по созданию собственной социальной сети со «своими правилами» — со свободой слова, как он сам неоднократно заявлял.

«Купить Twitter и на его основе создать такую сеть, очевидно, выгоднее, чем создавать новую компанию с нуля. Маск славится своими нововведениями, пусть иногда они бывают неожиданными. Но надо признать, что последние годы Twitter управлялся из рук вон плохо, поэтому те изменения, которые хочет привнести Маск, определенно отразятся на бизнесе компании позитивно», — заметила она.

Эксперт уверена, что изменения будут кардинальными. Именно поэтому Маск хочет сделать компанию частной, чтобы упростить данный процесс и избежать длительных процедур голосования, согласования с акционерами, раскрытия информации и волатильности в акциях.

«Уже известно о готовящихся увольнениях в целях сокращения затрат. Обновленный Twitter с большой вероятностью будет принимать к оплате криптовалюту. Также можно будет отправлять донаты авторам в крипте. То есть будет много черт WEB-3 — Интернета 3.0. Вероятно, кардинально изменится политика компании в отношении пользователей, их высказываний, личных данных, блокировки аккаунтов, проверки реальных аккаунтов. В итоге, соцсеть может измениться до неузнаваемости. Но это, опять же, к лучшему», — полагает Ксения Лапшина.

Аналитик напомнила, что в свое время появление Twitter вызвало настоящий фурор, в том числе благодаря своей уникальности. Однако с годами сеть только теряла популярность. «Так что ждем возрождения феникса из пепла под руководством Маска. Отдельный вопрос, будет ли сеть разблокирована в России. Это зависит отнюдь не от Маска, а от самой России и того, какими будут ее отношения с западными странами. Также возникают вопросы, сможет ли Илон Маск уделять достаточно времени всем своим детищам — Tesla, SpaceX и теперь еще и Twitter — и не терять хватку. На протяжении последних месяцев можно было заметить, что акции Tesla негативно реагировали на новости о ходе переговоров по покупке Twitter, ведь Маск собирается потратить на соцсеть огромное количество денег. Но смысл в том, что Маск — человек идеи, для него важнее ставить себе сложные задачи и реализовывать их, а потом наслаждаться успехом. Хотя деньги тоже важны, но чуть меньше», — резюмировал она.

Боты попадут по удар

В свою очередь digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева считает, что для Маска Twitter — это пока по большому эксперимент, поскольку цена покупки незначительна по сравнению со стоимостью, например, Tesla.

«Маск может отменить пожизненные баны для ряда активных пользователей, в том числе Дональда Трампа, что будет очень своевременно перед выборами в Конгресс. Несколько дней назад появилась информация о том, что наиболее активные инфлюэнсеры соцсети снизили свою активность — это тревожный звонок для компании и рынка. Илон известен своей приверженностью свободе слова вне зависимости от взглядов, и он может убрать ограничения для публикаций и их маркировку соцсетью. Еще он может ввести функцию редактирования публикаций и начать борьбу с ботами, на которых он жаловался в процессе покупки. Но его главной задачей станет повышение капитализации сети, рост числа пользователей и введение новых полезных функций, потому что Twitter за несколько лет никак не прогрессировал», — подчеркнула она в комментарии «Эксперту».

Несмотря на все это, напомнил, вице-президент коммуникационного агентства КРОС Кирилл Лубнин, Илон Маск, как и любой бизнесмен, просчитывает все возможные риски при совершении сделок. Поэтому с точки зрения оптимизации затрат, если Маску для чего-то необходима социальная сеть, то, действительно, логичнее приобрести уже функционирующую.

«То, что Маск декларирует в качестве изменений сейчас, может и не осуществиться или трансформироваться во что-то иное. Он может анонсировать изменения, собрать комментарии, проанализировать их и объявить об иных планах. Разговоры о создании на базе Twitter универсального приложения “для всего” в целом не задают новых трендов, а, скорее, соответствуют уже существующим, когда в одном приложении создаются целые экосистемы», — заявил он «Эксперту»

Вернется ли Twitter в Россию

Российских пользователей волнует вопрос: позволят ли смена владельца Twitter и возможные внутренние изменения «разблокировать» соцсеть на территории РФ. Напомним, что она была заблокирована в рунете еще 5 марта.

Кирилл Лубнин считает, что изменение состава владельцев не изменит отношение к Twitter в РФ, поскольку хозяевами сети по-прежнему являются граждане недружественной страны.

«Социальные сети — это мощный инструмент влияния на общество. Twitter это особенно ярко и неоднократно продемонстрировал, когда на данной площадке консолидировались те или иные политические силы, координируя свою активность. Взять хотя бы историю со взятием Капитолия, устроенного сторонниками Трампа, которые привели к его блокировке в социальной сети», — заметил эксперт.

Иного мнения придерживается доцент кафедры экономики РЭУ Александр Тимофеев. Он полагает, что Twitter все же могут разблокировать для российских пользователей, если озвученные Маском изменения действительно будут воплощены в жизнь. То есть шансы на возвращение «птички» на просторы российского интернета не так уж и малы. Кроме того, эксперт считает, что и сам Twitter может пробить потолок былой популярности по миру в целом.

«В хороших руках сервис можно развивать. Основной его девиз — короткие сообщения. Жизнь ускоряется, и на социальные сети с новостными лентами и короткими сообщениями спрос несомненно будет расти. При этом, если вернуть обновлённый Twitter на биржу с упоминанием Маска, цена ещё на старте может показать рекорд. Потенциальными инвесторами важно присутствие в мессенджерах чисто бизнеса и экономических составляющих. Сейчас в США “проблёскивает” рецессия и спрос на Twitter с короткими новостями и пабликами может сказаться на росте его популярности ещё до IPO, которое планируется через три года», — указал он «Эксперту»

Но самое интересное, что, очевидно, сделка продемонстрировала вступление Илоном Маском в настоящую суровую борьбу с определенной частью элиты США. И, по заверению члена наблюдательного совета при Правлении Ассоциации Директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), «игра будет интересная, а ставки в ней — высокими».

Кто знает, может быть одним из «козырных тузов» в рукаве Илона Маска будет обращение к российским властям с просьбой разблокировать Twitter на территории РФ взамен на обещание не допускать агрессию в адрес русскоязычных пользователей. В конце концов, ранее миллиардер уже больно щелкнул по носу американский истеблишмент своими отличающимися от преобладающего мнения высказываниями по поводу Украины. Вряд ли что-то помешает ему сделать следующий шаг. Тем более, что в вечных «адресатах» Маска в Twitter давно находятся и Дмитрий Медведев, и Дмитрий Рогозин, и Рамзан Кадыров, с которыми он обменивается хотя и язвительными, но намного более дружелюбными «твиттами», чем с представителями властей США.