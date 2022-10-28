Илон Маск закрыл сделку по приобретению Twitter и возглавил компанию

Американский миллиардер Илон Маск стал руководителем Twitter.

Как сообщает телеканал CNBC, генеральный директор соцсети Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

Сам предприниматель уже прокомментировал сделку. «Птичка освободилась», — написал он в своем аккаунте в социальной сети, которую ранее яростно критиковал за ограничение свободы слова.

В начале апреля Маск приобрел 9,2% в Twitter, став крупнейшим акционером соцсети, а в конце того же месяца компания приняла от него предложение о покупке за $44 млрд. Однако уже в мае предприниматель сообщил, что сделка не будет совершена, пока соцсеть не разберется с фейковыми аккаунтами. В июне Маск пригрозил разорвать сделку из-за того, что компания отказывается предоставить ему запрошенные данные. Соцсеть подала на бизнесмена в суд, заявив, что он не выполняет свои обязательства перед Twitter и его акционерами, «потому что сделка, которую он подписал, больше не служит его личным интересам».

Накануне, 27 октября, миллиардер опубликовал видео посещения офиса штаб-квартиры Twitter, а также поменял на своей странице в соцсети статус, описав себя как «главный по твитам» (Chief Twit). Он заявил, что решил приобрести компанию, чтобы сформировать площадку для обсуждения разных мнений.