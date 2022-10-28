Внешняя политика Кризис на Украине Украина Дмитрий Медведев

Медведев предложил Украине путь к стабилизации энергосистемы страны

28 октября 2022, 14:00
FLICKR.COM – ФОТОБАНК

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предложил Украине путь к стабилизации энергосистемы страны.

По его словам, для этого власти «незалежной» должны признать требования РФ в рамках специальной военной спецоперации, передаёт РИА Новости. 

А вот всё остальное, в том числе покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведёт только лишь к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины, предупредил Медведев.

«Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках специальной военной операции и её результаты, отражённые в нашей Конституции. И тогда со светом всё на Украине наладится», – резюмировал зампредседателя Совбеза РФ.

Ранее стало известно, что Киев осуществил первую тестовую закупку электроэнергии у Братиславы.
 