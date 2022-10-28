Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предложил Украине путь к стабилизации энергосистемы страны.

По его словам, для этого власти «незалежной» должны признать требования РФ в рамках специальной военной спецоперации, передаёт РИА Новости.

А вот всё остальное, в том числе покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведёт только лишь к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины, предупредил Медведев.

«Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках специальной военной операции и её результаты, отражённые в нашей Конституции. И тогда со светом всё на Украине наладится», – резюмировал зампредседателя Совбеза РФ.

Ранее стало известно, что Киев осуществил первую тестовую закупку электроэнергии у Братиславы.

