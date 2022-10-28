Минобороны сообщило оперативные данные о ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны РФ на брифинге 28 октября сообщило оперативные новости о ходе специальной военной операции на Украине.

Как рассказал официальный представитель ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за последние сутки российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили 5 складов боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Весёлое (ДНР), Давыдов Брод, Новая Каменка (Херсонская область) и города Николаев.

В целом ударами артиллерии и авиации были поражены 6 пунктов управления ВСУ в Харьковской области, ДНР, ЛНР и в Николаеве, а также 74 артиллерийские подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 167-ми районах.

На Южно-донецком направлении ротная тактическая группа атаковала позиции российских войск в районе населенного пункта Времевка (ДНР), противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 танк, 2 боевые бронированные машины и 1 пикап.

На Купянском направлении противник силами до усиленного батальона атаковал позиции ВС РФ в направлении населённого пункта Берестовое (Харьковская область). Все атаки были отражены. В результате нанесённого огневого поражения уничтожено более 150 украинских военнослужащих, 1 танк, 5 боевых машин пехоты, 4 бронетранспортера и 9 пикапов.

На Николаево-Криворожском направлении сосредоточенным огнём российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения. В результате союзные силы уничтожили более 180 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении 2 батальонные тактические группы ВСУ вели наступательные действия у населённого пункта Червонопоповка (ЛНР). Активными действиями российских войск противник был остановлен. Огнём артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 2 танка, 3 боевых бронированных машины и 2 автомобиля.

Средства ПВО РФ в районе населённого пункта Новая Каменка (Херсонская область) сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Также перехвачены 3 украинских дрона в районах населённых пунктов Никольское и Берислав (Херсонская область). Кроме того, ПВО России с били в воздухе 6 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» в районах населённых пунктов Новая Каховка, Токаревка (Херсонская область) и Покровское (ДНР).

Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине ВС РФ уничтожили 326 самолётов, 164 вертолёта, 2 356 беспилотников, 383 ЗРК, 6 130 танков и других боевых бронированных машин, 876 боевых машин РСЗО, 3 532 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 6 823 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 27 октября Минобороны РФ сообщило об успехах, которых добилась за последние сутки российская армия в ходе специальной военной операции, продолжающейся на Украине.

В частности, Конашенков рассказал, что на Красно-Лиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предпринимала попытки наступления в направлении населённого пункта Червонопоповка (ЛНР). Активными действиями подразделений российских войск выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены. В результате огневого поражения на этом направлении было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, 3 танка, 4 боевые бронированные машины и 4 пикапа.

