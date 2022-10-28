Мишустин призвал ускорить отказ от доллара во взаимных расчетах на пространстве СНГ

Выступая на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости ускорить переход на национальные валюты во взаимных расчетах на пространстве Содружества.

Видео выступления опубликовал Telegram-канал МИД России.

По словам премьера, последние месяцы показали, что «упор следует делать на свои возможности», а также на расширение деловых контактов, укрепление технологической независимости и финансового суверенитета внутри СНГ, для чего необходим «ускоренный переход на национальные валюты и отказ от доллара во взаимной торговле». Глава российского кабмина указал в том числе на важность внедрения собственных систем передачи финансовых сообщений «которые просто не будут ни от кого зависеть, в том числе, от стран Запада».

Мишустин выразил уверенность в том, что такая стратегия исключит злоупотребления в сфере новой глобальной финансовой инфраструктуры и позволит эффективно и безопасно обходиться без доллара «либо других так называемых резервных валют» при совершении международных сделок. «Тем более, что, используя доллар как оружие, Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов», — подчеркнул премьер-министр, констатировав, что мировая экономическая система переживает непростой период. «Главная причина — в стремлении коллективного Запада все более глубоко использовать протекционистские меры и односторонние нелегитимные санкции, в том числе, против России и Белоруссии», — подчеркнул он.

Премьер отметил, что на этом фоне взаимодействие в рамках СНГ продолжает развиваться, и важным шагом в этом процессе должно стать скорейшее завершение переговоров по проекту Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. «Оно призвано защищать права инвесторов и интересы государств, сформировать благоприятный инвестиционный климат с использованием лучших мировых практик», — пояснил Михаил Мишустин.

Он обратил внимание, что по итогам прошлого года товарооборот России с государствами СНГ вырос более чем на 30%; экспорт увеличился почти на четверть, превысив $65 млрд; импорт вырос на 25%, почти до $32 млрд. За 7 месяцев 2022 года российский внешнеторговый оборот с членами СНГ вырос еще почти на 6%.

Накануне, 27 октября, глава ВТБ Андрей Костин назвал отказ от расчетов в долларах и евро в России необратимым процессом, и подчеркнул, что приоритетом для РФ является переход на расчеты в национальных валютах с торговыми партнерами. С аналогичным высказыванием выступил глава «Роснефти» Игорь Сечин. «Мы наблюдаем стремление государств, которые хотят сохранить свой суверенитет, к отказу от расчетов в долларах. Этот процесс запущен, и он необратим», — цитирует Сечина «РИА Новости».