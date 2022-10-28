Мобилизованных предпринимателей освободят от уплаты страховых взносов

Подпавшие под частичную мобилизацию индивидуальные предприниматели будут освобождены от уплаты страховых взносов по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию.

Об этом говорится в ответе Минфина РФ на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова. Как поясняет ТАСС, сенатор попросил помощника президента РФ Максима Орешкина и вице-премьера Дмитрия Григоренко решить вопрос, связанный с освобождением мобилизованных индивидуальных предпринимателей от страховых взносов.

«Исходя из действующих положений Налогового кодекса РФ, плательщики страховых взносов — индивидуальные предприниматели не исчисляют и не уплачивают за себя страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование, в частности, за период военной службы по призыву, в течение которого ими не осуществлялась предпринимательская деятельность», — указывается в ответе, подписанном замглавы Минфина Владимиром Колычевым.

Уточняется, что индивидуальные предприниматели, не осуществляющие в период прохождения военной службы в связи с мобилизацией свою деятельность, таким образом освобождаются от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование на этот период.

Также в соответствии с документом Минобороны РФ и Федеральная налоговая служба теперь будут обмениваться данными граждан. Кутепов предложил обеспечить автоматическую передачу сведений о мобилизованных предпринимателях в ФНС, поскольку у таких граждан может не оказаться времени на подачу всех необходимых в такой ситуации документов.

Ранее «Эксперт» писал о том, что правительство разработало план первоочередных действий по обеспечению функционирования российской экономики в условиях частичной мобилизации. Его утвердил глава кабмина Михаил Мишустин. В числе мер поддержки — отсрочка по уплате налогов и кредитные каникулы для предпринимателей, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации и ряд других послаблений.