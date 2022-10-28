Набиуллина оценила влияние на инфляцию выплат мобилизованным

Выплаты в рамках специальной военной операции не повлияют на инфляцию в целом по России, поскольку эти расходы уже предусмотрены бюджетом, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«Мы не ожидаем, что это повлияет на уровень инфляции, потому что эти выплаты проводятся уже в рамках тех расходов бюджета, которые предусмотрены. Мы не ожидаем, что эти дополнительные выплаты окажут проинфляционное воздействие до конца года», — заявила Набиуллина, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом она отметила, что ЦБ не видит, чтобы получатели этих выплат начали активно их тратить. По ее словам, сейчас наоборот, у населения усилилась сберегательная модель поведения, наблюдается тенденция «сбережения в силу предосторожности».

«Конечно, ситуация в разных регионах может складываться по-разному, в зависимости от уровня доходов в регионах, будем анализировать и мониторить ее», — добавила Набиуллина.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил установить для всех мобилизованных россиян довольствие в размере не менее 195 тыс. рублей в месяц. Регионы также объявляли собственные меры поддержки.

