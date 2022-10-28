Набиуллина спрогнозировала период максимального спада экономики РФ

Банк России улучшил прогноз по ВВП на текущий год, оценив сокращение российской экономики в размере 3–3,5%. В следующем году темп прироста ВВП ожидается тоже отрицательным, сокращение составит 1–4%. При этом, по словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, нижняя точка спада валового внутреннего продукта придется на середину 2023 года, российская экономика перейдет к росту уже во втором полугодии. В 2024–2025 годах, по прогнозу ЦБ, ВВП будет расти на 1,5–2,5% ежегодно.

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«Восстановительный рост экономики в следующем году начнется немного позже, чем мы ожидали в июле. Нижняя точка спада придется на середину следующего года. Спрос со стороны госсектора продолжит оказывать поддержку экономической активности. Прогноз по ВВП на следующий год оставлен без изменений — сокращение на 1–4%, в IV квартале динамика станет положительной», — заявила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.

Она также отметила, что в обновленном прогнозе ЦБ не изменились цены на нефть марки Urals в 2023–2025 годах: 70, 60 и 55 долларов США за баррель соответственно. При этом, были немного повышены прогнозы как по экспорту, так и по импорту. Прогноз профицита текущего счета в этом году пересмотрен в сторону увеличения на $10 млрд, до $253 млрд.