Natura Siberica запустит собственный научно-исследовательский центр

В Подмосковье в скором времени появится новый завод Natura Siberica.

Как рассказал в эфире телеканала «Россия-24» генеральный директор Natura Siberica Феликс Либ, создаваемое предприятие объединит все производственные площадки компании, которая планирует увеличить объемы выпускаемой продукции в два раза.

«Мы планируем нарастить выпуск продукции вдвое и в следующем году выпустить минимум 200 млн единиц продукции», — рассказал Либ.

По его словам, в настоящий момент компания не испытывает серьезных проблем с логистикой и поставками. Гендиректор Natura Siberica подчеркнул, что 10-15% сырья обеспечивают органические фирмы компании в Сибири и на Дальнем Востоке, а поставки из Европы заменили Турция и азиатские страны. «Единственное — у нас нехватка производственных мощностей, были вынуждены задействовать контрактное производство, договорились с другими производителями», — отметил Либ.

Гендиректор компании рассказал, что Natura Siberica активно наращивает присутствие на e-com рынке. «В этом году примерно в три раза мы приросли в e-com формате, стратегия на следующий период — ежегодное удвоение в этом формате», — подчеркнул он, добавив что предприятие интенсивно сотрудничает с маркетплейсами.

Кроме того, производитель косметики планирует открыть собственный научно-исследовательский центр, сообщил Либ.

Бывший топ-менеджер АФК «Система» Феликс Либ стал гендиректором Natura Siberica в январе этого года. Назначение разрешило корпоративный конфликт, длившийся с начала 2021 года в связи со смертью основателя компании Андрея Трубникова и с борьбой наследников за ее активы. Возобновил работу флагманский завод компании в Дмитрове, который был временно закрыт в сентябре.

В феврале сообщалось, что Natura Siberica инвестирует 500 млн руб. в разработку и выпуск новых косметических продуктов и развитие брендов.