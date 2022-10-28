Названо условие для достижения компромисса между Россией и Украиной

Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов назвал условие для достижения компромисса между Россией и Украиной.

По его словам, заключение перемирия возможно, если киевский режим смирится с утратой части своих территорий, передаёт портал «Украина.Ру».

При этом Шатилов подчеркнул, что чем дольше в Киеве раздумывают о переговорах с Москвой, тем хуже условия в итоге для них будут.

«Сейчас условия стандартные – те, которые ещё в феврале этого года были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным – демилитаризация, денацификация и внеблоковый статус Украины», – резюмировал Шатилов.

Как ранее писал «Эксперт», по словам руководителя президентской пресс-службы Дмитрия Пескова, цели российской специальной военной операции на Украине, озвученные Владимиром Путиным 24 февраля, остаются неизменными, более того, они стали еще более актуальными.

Говоря о денацификации и демилитаризации Украины, представитель Кремля подчеркнул, что «актуальность этих целей только повышается на фоне действий украинского режима».

