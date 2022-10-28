«Росатом» отгрузил имитаторы ядерного топлива для испытаний первого энергоблока АЭС «Аккую»

АО «ТВЭЛ» — топливный дивизион госкорпорации «Росатом» — отгрузило имитаторы ядерного топлива для испытаний первого энергоблока АЭС «Аккую» — первой атомной электростанции, сооружаемой в Турции.

Об этом сообщает пресс-служба «Росатома».

«Имитаторы изготовили на Новосибирском заводе химконцентратов», — отмечается в сообщении госкорпорации.

Макеты топливных кассет (имитаторы) загружаются в активную зону реактора перед пуском нового энергоблока для проверки работы ключевых систем реакторной установки, поясняют в пресс-службе.

Активная зона реактора ВВЭР-1200, который будет эксплуатироваться на блоке №1 АЭС «Аккую», содержит 163 тепловыделяющие сборки с урановым топливом. Поставка начальной загрузки топлива для первого энергоблока запланирована на следующий год.

В 2010 году Москва и Анкара заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее строительство на южном побережье Турции в провинции Мерсин атомной электростанции «Аккую» в составе четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 4800 МВт.

В 2017 году ТВЭЛ и проектная компания «Аккую Нуклеар» подписали долгосрочный контракт на поставку российского ядерного топлива для всех четырех энергоблоков АЭС. Кроме того, дочернее предприятие ТВЭЛ «Центральный проектно-технологический институт» поставит на каждый энергоблок перегрузочные машины, которые используются на АЭС для загрузки в активную зону свежего топлива и выгрузки отработавших кассет. Поставка перегрузочной машины для первого энергоблока намечена также на 2023 год.

АЭС «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности страны в электроэнергии, в ее строительство вложат порядка $20 млрд. Возведение первого энергоблока АЭС стартовало в 2018 году, второго и третьего — в 2020 и 2021-м соответственно. Четвертый блок начали строить в июле текущего года.

Ранее в «Росатоме» омтетили, что все крупные иностранные заказчики госкорпорации стремятся к продолжению работы с ней.