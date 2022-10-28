Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России.

По словам министра, всего было призвано и направлено в войска более 1 300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тыс. предпринимателей. 13 тыс. граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев, передаёт РИА Новости.

Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет. В настоящее время 218 тыс. человек проходят подготовку. Завершили обучение и направлены в район проведения СВО на Украине 82 тыс. человек, из них более 41 тыс. действуют в составе подразделений.

Как отметил Шойгу, все кто участвует в боевых действиях, получат статус ветерана и соответствующий пакет соцльгот.

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, мы завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тыс. человек – выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», – резюмировал Шойгу.

В свою очередь Путин поблагодарил всех, кто вступил в ряды ВС РФ во время проведения частичной мобилизации.

«Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды ВС РФ. Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, нашу Россию, а значит свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей», – сказал российский лидер, попросив главу Минобороны передать эти словам благодарности в войска.