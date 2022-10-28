«Ситибанк» продаст свой портфель кредитов «Уралсибу»

Международная Citigroup сообщила, что АО «Ситибанк», дочерняя компания группы в РФ, согласилось продать портфель кредитов в рассрочку в рублях российскому коммерческому банку «Уралсиб».

Как сообщает пресс-служба компании, Citi также передаст «Уралсибу» портфель остатков по кредитным картам, номинированных в рублях, при условии согласия клиентов.

Ранее Citigroup со ссылкой на главного исполнительного директора Джейн Фрейзер заявила, что планирует прекратить оказание практически всех банковских услуг в России в начале следующего года.

В августе группа официально объявила о поэтапном прекращении оказания розничных услуг в России и сворачивании бизнеса по работе с российскими малыми и средними предприятиями. Отмечалось, что затраты Citi в связи с остановкой деятельности в РФ составят примерно $170 млн в течение около полутора лет.

Сворачивание бизнесов началось в третьем квартале 2022 года. Процесс затронет примерно 2,3 тыс. сотрудников и 15 отделений. Перестанут оказываться розничные услуги, такие как выдача потребительских кредитов, оформление кредитных карт и вкладов, брокерские и депозитарные услуги для физлиц.

Как отмечает ТАСС, в конце второго квартала 2022 года присутствие Citi в РФ оценивалось в $8,4 млрд, что меньше показателя конца 2021 года ($9,8 млрд).

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе утвердил перечень российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также со вкладами в уставные капиталы. В список, состоящий из 45 позиций, попали «дочки» крупных зарубежных участников российского банковского рынка, в том числе «Ситибанк».