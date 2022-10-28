В Европейских столицах возмущены коварством Вашингтона

В конце прошлого года Джо Байден в обстановке огромного оптимизма объявил в Брюсселе новую эру в самых больших в мире двусторонних торговых отношениях между США и Евросоюзом (ЕС). Четыре предыдущих года, когда в Белом доме находился Дональд Трамп, торговые отношения между США и ЕС были, мягко говоря, напряженные. Трамп вводил тарифы как против китайских, так и против европейских товаров. Президент Байден отменил тарифы своего предшественника на европейские товары на общую сумму 21,5 млрд долларов, поставил на паузу спор по вопросу сборки самолетов, который возник еще в 2004 году, и начал переговоры по сокращению перепроизводства стали и алюминия.

С тех пор прошли 12 месяцев. Сейчас ситуация в корне изменилась, от былого оптимизма не осталось и следа. Даже самые ярые американские союзники в ЕС жалуются сейчас на возмутительные действия США, последним из которых стали субсидии на 370 млрд долларов на развитие «зеленой» энергетики по Закону о снижении инфляции (IRA).