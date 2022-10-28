В Европейских столицах возмущены коварством Вашингтона

В конце прошлого года Джо Байден в обстановке огромного оптимизма объявил в Брюсселе новую эру в самых больших в мире двусторонних торговых отношениях между США и Евросоюзом (ЕС). Четыре предыдущих года, когда в Белом доме находился Дональд Трамп, торговые отношения между США и ЕС были, мягко говоря, напряженные. Трамп вводил тарифы как против китайских, так и против европейских товаров. Президент Байден отменил тарифы своего предшественника на европейские товары на общую сумму 21,5 млрд долларов, поставил на паузу спор по вопросу сборки самолетов, который возник еще в 2004 году, и начал переговоры по сокращению перепроизводства стали и алюминия.
С тех пор прошли 12 месяцев. Сейчас ситуация в корне изменилась, от былого оптимизма не осталось и следа. Даже самые ярые американские союзники в ЕС жалуются сейчас на возмутительные действия США, последним из которых стали субсидии на 370 млрд долларов на развитие «зеленой» энергетики по Закону о снижении инфляции (IRA).
На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил администрацию Байдена в двойных стандартах, которая сильно вредит «искренности», необходимой в торговых отношениях объемом в 1,1 трлн долларов. По его мнению, нельзя продавать союзникам сырье по ценам, которые в 3-4 раза выше цен внутри США.
По твердому убеждению Макрона и других европейских лидеров, в законе содержатся незаконные субсидии для производителей электромобилей, развития возобновляемых источников энергии, разработки авиационного топлива и водорода, которые могут привести к новой Трансатлантической торговой войне. Промышленные субсидии – главная причина многих споров, которые приходится каждый год разбирать Всемирной торговой организации (ВТО).
Кстати, Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время недавнего рабочего ланча в Париже, прошедшего в очень натянутой атмосфере, все же нашли как минимум одну тему, по которой их взгляды совпадают. Это разногласия Европы и США по торговле и субсидиям. Французский и немецкий руководители, конечно, надеются на дипломатическое решение проблем за столом переговоров, но в случае их провала готовы к решительным ответным действиям.
На следующей неделе представители США и ЕС попытаются разобраться в проблемах IRA. Эта встреча станет испытанием прочности байденовской решимости перезапуска трансатлантических отношений. Причем, европейцы намекают, что ее провал может помешать Байдену в достижении его главной задачи – экономической изоляции Китая, явно имея в виду свою поддержку действий Америки.
Торговые разногласия между Вашингтоном и Брюсселем вышли на сцену в момент беспрецедентного уровня координации США и ЕС по вопросу о санкциях против России и реагировании на особенно вопиющие (по версии США) нарушения Китаем международных правил торговли.
Американские субсидии на развитие «чистой» энергетики будут главным предметом обсуждения и на заседании Совета США-ЕС по торговле и технологиям (TTC), которое назначено на 5 декабря. Европейцы надеются, что обсуждение перейдет от технических дискуссий к принятию конкретных мер. В Брюсселе хотят, чтобы администрация Байдена учла к декабрю их озабоченность по этим вопросам.