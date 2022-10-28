«Супер-бык» может вернуться за бумагами сталеваров в любой момент

Последний день недели на рынке акций начался со снижения. Рынок локально перекуплен, и откат нефти от сопротивления $95 за баррель был воспринят игроками как повод для фиксации спекулятивной прибыли.

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По итогам первых полутора часов торгов Индекс Мосбиржи полегчал на 1,2%.

Снижаются не только российские акции. В «красной» зоне торгуются американские фьючерсы и большинство товарных активов. Причина — усиление позиций доллара на мировом валютном рынке.

Позавчера и вчера пара евро-доллар снизу вверх тестировала на прочность ключевую отметку 1. Обычно такие уровни с первого раза не пробиваются, тем более что европейская экономика откровенно слабее американской. Основная мировая валютная пара вполне закономерно не смогла удержаться выше паритета и начала откат, потащив за собой вниз все рисковые активы.

Чуть сильнее рынка падают черные металлурги, где в последние дни наблюдалось настоящее ралли. С осенних минимумов акции НЛМК, ММК, «Северстали» подросли почти на 50%. Аналитики не могут объяснить, чем вызвано такое мощное движение. Скорее всего, в бумагах появился очень крупный покупатель. Выдвигаются предположения, что сталевары могли получить крупный госзаказ на свою продукцию. Если это так, то этот «супер-бык» в любой момент может вернуться на рынок и начать откупать подешевевшие бумаги черных металлургов.

Пока продажи российских акций не носят агрессивного характера — просто идет фиксация прибыли. По ходу торгов не складывается впечатление, что игроки массово открывают шорты, стремясь заработать на падении котировок. Об этом, в частности, говорит динамика акций Сбера, выглядящая, что называется, «лучше рынка». При появлении негатива и начале массовых распродаж Сбер обычно падает опережающими темпами. Но сегодня этого не происходит.

Краткосрочный тренд по рынку остается восходящим. «Быки» продолжают подпитываться поступающими дивидендами. Поэтому, при появлении позитивного новостного повода или развороте нефти вверх инвесторы начнут откупать просадку. Практически все аналитики ждут ухода Индекса Мосбиржи как минимум к отметке 2200 пунктов, до которой осталось расти чуть менее 3%.

Но для возобновления этого роста нужен какой-нибудь повод. Например, уход нефти выше $95. Пока котировки «черного золота» торгуются чуть ниже этой отметки, и в любой момент могут начать ее штурм.

Сегодня пятница, но аналитики не ждут массового сокращения длинных позиций по акциям под вечер в опасении реализации каких-либо геополитических рисков в выходные.

Курс рубля укрепляется к доллару примерно на 0,5%. В предыдущие два дня наблюдалась такая же картина, но к вечеру рубль начинал падать — то ли из-за роста спроса на валюту, то ли из-за снижения объема ее предложения.

Сегодня волатильность рубля может несколько возрасти — во время пресс-конференции главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. В обед Банк России объявит решение по ключевой ставке. Подавляющее большинство финансистов считают, что показатель останется неизменным. Все ждут спокойного выступления Набиуллиной, но какие-то ее отдельные слова и реплики спекулянты могут попытаться отыграть раскачиванием курса рубля.

Если не произойдет ничего экстраординарного, пара доллар-рубль в ближайшие дни продолжит торговаться в коридоре 61-62, полагают аналитики.