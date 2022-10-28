В Пекине позитивно оценили высказывания Путина во время выступления на «Валдае»

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на заседании клуба «Валдай».

Слова дипломата передает издание The Beijing News.

«Ван Вэньбинь сказал, что мы высоко ценим позитивные высказывания президента Путина. В нынешней неспокойной и сложной международной ситуации китайско-российские отношения всегда сохраняли динамичную динамику развития. Основываясь на принципах союзничества, неконфронтации и ненацеливания на третьи сторон, цель состоит в том, чтобы способствовать развитию двух стран и приносить пользу двум народам», — указыается в материале.

Глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, что Пекин готов продолжать обмениваться опытом с Москвой в области государственного управления и наращивать сотрудничество в различных областях. По его словам, КНР намерена на взаимной основе поддерживать Россию в выборе пути развития, соответствующего национальным приоритетам, пишет издание.

Накануне, 27 октября, Владимир Путин на ежегодной встрече Международного дискуссионного клуба центра «Валдай» заявил, в частности, что Россия в значительной степени переключилась на сотрудничество с азиатскими странами. Глава государства подчеркнул, что Россия относится к Китаю как к близкому другу и хотела бы перенимать опыт КНР, применяя его на практике.