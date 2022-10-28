Валютный прорыв Китая

Вчера Bank for International Settlements (BIS, Банк международных расчетов) опубликовал результаты обследования мирового валютного рынка, которое он проводит раз в три года. Начиная с 1986 года, это наиболее полный источник информации о размере и структуре мирового внебиржевого валютного рынка.

Последнее исследование проходило в апреле. В нем участвовали центральные банки и другие органы власти в 52 юрисдикциях. Обработаны данные более чем от 1200 банков и других дилеров.

Оборот forex за три года, прошедшие с предыдущего обследования, вырос на 14% и достиг $7,5 трлн в день. Этих темпов (около 4,5% в год), в принципе, было бы очень немало для любого иного, столь же объемного рынка. Но для международного валютного рынка рост в эту трехлетку оказался одним из самых медленных за все время наблюдений BIS.

Статья по теме: Ветер с Востока: доллар в России проигрывает юаню

В 1992 году, например, он прибавил в сравнении с 1989-м 51,6% достигнув $817 млрд. А за все последние 30 лет он вырос в 9,2 раза.

«Это был самый низкий трехлетний темп роста из всех обзоров, кроме двух, с 2004 года, - говорится в сообщении BIS. – И это несмотря на то, что сбор данных совпал с повышенной волатильностью валютных курсов из-за меняющихся ожиданий относительно динамики будущих процентных ставок в основных развитых странах, роста цен на сырьевые товары и геополитической напряженности».

Статья по теме: Нюансы юаня

На падение темпов роста, помимо колоссального объема, могли негативно повлиять все те же потрясения последних лет: пандемия, рецессии во многих странах, последовавшие позднее энергетический, геополитический и иные кризисы. Нарушения в международной торговле не проходят бесследно для валютного рынка.

Но китайской валюте все это совершенно не помешало. Последние полтора десятилетия вообще проходят под знаком возвышения юаня.

Еще в 2007 году в округленных данных BIS его доля на мировом валютном рынке обозначалась как «0». На деле объем торгов юанем составлял уже $15 млрд, взлетев за предыдущие три года в 7,5 раз. К 2010 году он вырос еще в 2,3 раза – тогда впервые доля китайской валюты составила 1%.

Этот рост шел то, ускоряясь, то замедляясь пока в 2022 году обследование не обнаружило ежедневный оборот юаня в $526 млрд. За три последних года его доля на рынке выросла с 4% до 7%. Он подскочил с восьмого на пятое место в мире.

Следующая цель китайской валюты – фунт стерлингов, занимающий четвертое место в мире с оборотом $969 млрд и долей 13%. В 2004 году, когда оборот торговли юанем составлял лишь $2 млрд, британская валюта находилась на той же четвертой позиции с объемом торгов $319 млрд, занимая 16% мирового рынка. Подчеркнем, что сумма указываемых здесь процентов равна не 100, а 200-ам, так так в каждой сделке участвуют две валюты.

Доля евро за эти 18 лет тоже упала – с 37% до 31%. У иены она опять же снизилась с 21% в 2004 году до 17% в этом. А вот у доллара она не изменилась – со своей, так сказать, стороны он участвовал в 88% сделок.

Так что отнимает рынок юань в первую очередь у более слабых валют. И очевидно, в следующем десятилетии будет начинать претендовать на роль второй мировой валюты.

Мировое значение китайской валюты очень отстало от других показателей экономики этой страны. первой в мире по паритету покупательной способности и второй по номинальному обменному курсу (к все тому же доллару). Второсортность, если не третьесортность национальной валюты искони присуща так называемым развивающимся странам, или «странам с развивающейся экономикой». В этом отношении Китай, чей юань начал заметно вытеснять мировые валюты из валютных пар с долларом, уже совершил реальный прорыв. И на этом он явно не остановится.

