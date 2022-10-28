В Германии разбирают ветровую ферму, чтобы добывать на ее месте уголь

Несмотря на заявления европейских и мировых руководителей (генсек ООН Антониу Гуттериш, к примеру, призвал утроить инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии) в Старом Свете все больше примеров того, что все громкие слова Евросоюза о приверженности к «зеленому» переходу, т.е. к замене ископаемых источников топлива на возобновляемые источники энергии, остаются словами, а на деле ничего не меняется. В свое оправдание еврочиновники, конечно, могут сказать, что серьезные коррективы в планы правительств по переходу к «чистой» энергетике внес энергетический кризис, заставивший вспомнить, к примеру, об угле, о котором европейцы начали постепенно забывать.

За примерами того, что отказ от ископаемых видов топлива как минимум откладывается на неопределенное время, ходить далеко не нужно. Oil Price, например, сообщил о начале разборки первой ветровой турбины на ветровой ферме на западе Германии. Там начался демонтаж крупной ветровой фермы, на месте которой решено добывать не ветровую энергию, а лигнит, широко распространенный вид бурого угля. Дело в том, что ферма находится практически на территории открытого месторождения лигнита Гарцвайлер, крупнейшего, кстати, в Германии (запасы оцениваются в 1,3 млрд тонн), которое разрабатывает энергетический гигант RWE. Месторождение находится недалеко от Дюссельдорфа и разрабатывается уже более ста лет.