Ветеран израильской разведки назвал лучшее в мире российское оружие, которое пока не применялось в спецоперации

Ветеран израильской разведки, экс-руководитель спецслужбы «Натив», военный эксперт и политолог Яков Кедми назвал российское оружие, которое еще не применялось ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине. спецоперации.

По его словам, речь идёт о самоходке нового поколения 152-миллиметровом межвидовом артиллерийском комплексе 2С35 «Коалиция-СВ», передаёт Общественная служба новостей.

«Вот «Коалицию» я пока в ходе спецоперации не видел. Это отличное оружие, лучшее в мире! Слышали про него?», – сказал эксперт.

Как предположил бывший разведчик, данную систему пока не применяют в рамках спецоперации на Украине, из-за высокой стоимости её выстрела.

«Да, у «Коалиции» отличные характеристики. Но здесь всё решает бюджет. Надо понимать, что Минобороны РФ распределяет, но не определяет свой бюджет», – пояснил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».

Как ранее писал «Эксперт», Кедми высоко оценил назначение генерала Сергея Суровикина командующим силами специальной военной операции.

По его словам, у Суровикина есть единые штаб, планирование, координация, а также определённая последовательность действий.

«Это позволяет рассчитывать, что ситуации, когда российская армия не успевает среагировать на происшествие на каком-то участке фронта, просто больше не случится. Если командование эффективное, то такого нет», – подчеркнул Кедми.

