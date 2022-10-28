Власть взялась за сокращение футилитарных издержек

Президент России Владимир Путин накануне заявил о продлении режима отмены плановых проверок бизнеса до конца следующего года. Сделано это было в ходе итоговой пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Темой форума стал «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

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Стоит отметить, что четырёхдневное заседание собрало 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из России и 40 иностранных государств. Так что президентское заявление получило международный резонанс, и может, помимо прочего, поспособствовать развитию внешнеэкономических связей.

Взят курс на «разбюрокрачивание»

Одним из важных вопросов, который обсуждались на сессии, стала поддержка бизнеса. В ответ на вопрос представителя Валдайского клуба Ивана Тимофеева, который спросил у главы государства, не пришло ли время сократить число проверок и регуляторную нагрузку, президент заявил, что страна уже идет по пути сокращения количества проверок бизнеса и избавления от излишнего регулирования со стороны государства.

«Вы знаете, что плановые проверки прекращены не только для малого, среднего бизнеса, но и для крупного бизнеса. Если этого не говорили ещё, я скажу сейчас: мы продлим этот режим и на 2023 год», — сообщил Владимир Путин. — Что касается регуляторики, то вот эта административная гильотина, как мы говорили, привела к тому, что свыше, по-моему, тысячи актов отменены, а на их место пришло где-то меньше 500 новых — надеюсь, современных. Там 400 с чем-то новых актов, регулирующих хозяйственную деятельность».

«Поэтому будем и дальше по этому пути идти — конечно, за исключением тех видов производства, которые связаны с известными рисками для потребителя. Это, мне кажется, для всех понятно. Но и здесь постараемся строить работу таким образом, чтобы все эти регуляторные функции, проверки носили точечный характер, не мешали бы работе предприятий, бизнеса в целом», — подчеркнул президент, добавив, что ответом на все существующие вызовы должно быть ответом «разбюрокрачивание работы бизнеса, поддержка его и увеличение пространства свободы для экономической деятельности».

«Давно пора перейти от плановых проверок бизнеса, приводящих к коррупции, к массовому страхованию профессиональной ответственности членов органов управления и менеджеров компаний, а также страхованию самих компаний за нанесение ущерба потребителям их продукции», — заявил «Эксперту» глава совета ТПП РФ по промышленно-финансовой и инвестполитике Владимир Гамза.

С ним согласны в «Деловой России». Как констатировали «Эксперту» в пресс-службе объединения, там поддерживают продление моратория на плановые проверки. «Исключение лишних процедур — это всегда экономия времени и снижение нагрузки на бизнес. По данным нашего экспертного центра по контрольно-надзорной деятельности, за время действия моратория число плановых проверок бизнеса действительно сократилось, и это, безусловно, положительно сказывается на развитии предпринимательства», — признали там.

Не все виды контроля одинаково полезны

Любая экономическая система порождает футилитарные издержки, направленные только на то, чтобы поддерживать систему и соответствовать ее правилам, отметил в комментарии «Эксперту» директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев. И потенциальный уровень производительности экономической системы во многом зависит от того, каково в ней соотношение футилитарных и создающих ценность издержек.

Любые проверки, как государственные, так и корпоративные, по сути, представляют собой средства контроля и обеспечения стабильной и предсказуемой работы системы. То есть сами по себе они ценность не приносят и являются теми самыми футилитарными издержками, указывает экономист.

«Наше государство постепенно открывает для себя эти экономические знания. В начале лета этого года Владимир Путин на полях ПМЭФ выступил с инициативой полной отмены плановых проверок бизнеса для большинства видов деятельности. Причиной этого стал удачный опыт, когда во время пандемии были приостановлены большинство проверок, пролонгированы действующие лицензии, и это практически никак не сказалось ни на безопасности, ни на качестве услуг. Бессмысленность издержек стала очевидна и для государства», — указал Петр Заборцев.

Поэтому, по его словам, можно только поддержать озвученное решение продлить отмену плановых проверок бизнеса на 2023 год. Идея в том, объясняет эксперт, что не все виды контроля одинаковы полезны, при всей своей очевидности, является весьма сложной для практического применения. Контроль и проверки являются инстинктивной реакцией и чиновников, и парламентариев, и гражданского общества на любые инциденты и любые нарушения. О том, что создаваемые в случае ЧП меры контроля могут наносить ущерб созидательной деятельности в длительном периоде, никто особо не думает, а стоило бы.

«Надо добавить в любой законотворческий процесс экспертизу того, повышает или снижает предлагаемая инициатива уровень непроизводительных футилитарных издержек. И принимать только такие законы, которые находят способ обеспечивать надлежащее регулирование при сохранении, а лучше уменьшении их уровня», — считает Петр Заборцев.

Кроме того, давно назрел вопрос экспертизы и переработки нашего законодательства и прочей нормативно-правовой базы с точки зрения нахождения таких вариантов организации, которые будут обеспечивать решение всех необходимых вопросов и при этом будут иметь сниженные футилитарные издержки для бизнеса и населения.

«В столь любимой нынешним государством ИТ-отрасли оптимизация программного кода для роста производительности является абсолютно типовой задачей. Так может и нам стоит заняться оптимизацией кода нашего законодательства и регулирования для роста экономической производительности. Я думаю, что это будет отличным и правильным продолжение работы по так называемой "регуляторной гильотине"», — предположил Петр Заборцев.

Если мы хотим быстро расти и развиваться, если хотим достигать целей, то доля полезной работы должна расти, а груз бесполезных издержек должен поступательно сокращаться, заключил эксперт.

