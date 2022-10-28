Евросоюзу предрекли скорый развал

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца была холодной, несмотря на то что в пресс-релизе её назвали «дружеской и конструктивной».

Всё это говорит о скором развале Евросоюза. Об этом завил французский политолог Пьер-Антуан Плаквент, передаёт РИА Новости.

«После Брексита холодная встреча между Шольцем и Макроном является ещё одним свидетельством того, что ЕС разваливается», – предположил специалист.

По его мнению, историческое партнёрство «франко-германской пары» после Второй мировой войны, начатое Де Голлем и Аденауэром как движущая сила европейского строительства, летит под откос.

Плаквент отметил, что список разногласий между Францией и Германией с каждой встречей лишь растёт, при этом Макрон и Шольц даже не постарались свести их к минимуму на прошедшей встрече.

«В частности, они отменили совместную пресс-конференцию по итогам переговоров, которые оба лидера рассматривали как "очень конструктивную". Более того, встреча "священного" франко-германского совета министров также была отменена», – резюмировал политолог.

Как ранее писал «Эксперт», металлургическая отрасль Евросоюза может полностью исчезнуть из-за существенного рост цен на энергоносители.

