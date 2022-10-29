Акция недели: «Лензолото» взлетело в ожидании дивидендов

Индекс МосБиржи подскочил на этой неделе на 6,07%. Выросло подавляющее большинство акций на российском рынке. Однако даже на таком фоне выделялись бумаги «Лензолота». Его обыкновенные акции взлетели за неделю на 44,36%.

Основная причина интереса к ним — предстоящие дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года. Их еще только должно утвердить внеочередное собрание акционеров, назначенное на 16 ноября. Но размер выплат, рекомендованный советом директоров «Лензолота» 13 октября, уже впечатлил слишком многих.

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Выплатить предлагается 3508 рублей на акцию, которая в момент объявления об этом стоила около 8800 рублей. Иначе говоря, дивидендная доходность составляла порядка 40%.

Акции «Лензолота» моментально взлетели в район 12000 рублей, а затем началась коррекция. Но в начале этой недели рост возобновился и на максимуме (в среду) их котировки добирались до 17860 рублей. Даже на этом уровне доходность все еще выглядела заманчиво — 19,6%.

Как известно, если что-то слишком хорошо для того, чтобы быть правдой, то, скорее всего, оно ею и не является. На бирже это правило работает даже надежнее, чем в других областях бизнеса.

На дивиденды по итогам 9 месяцев «Лензолото» намерено направить 4000172400 рублей, но все активы этой компании, согласно опубликованному ею балансу на 1 октября этого года, составляли 5615987000 рублей. Иначе говоря, после выплаты порядка 4 млрд рублей она остается с активами около 1,6 млрд рублей. И при этом — без всякого бизнеса.

Когда-то он у «Лензолота» был и даже соответствовал ее названию. Но производственные активы из компании выведены еще в 2020 году, а большую часть баланса составляют средства, полученные от этой сделки. Их она и выплачивает в виде дивидендов.

В прошлом году на ее обыкновенные акции пришлось 15219,5 рублей, а на привилегированные – 3699,27 рублей. Теперь выплаты уже гораздо меньше, а после них денег на балансе останется уже совсем немного. Это рисует невеселую перспективу для тех, кто покупает эти акции ради получения выплат по ним.

Будущее «Лензолота» после выплаты последних дивидендов эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов описывал так: «С учетом баланса компании, справедливая стоимость акций может составлять около 3880 рублей за АО и 830 рублей за АП. Это намного ниже рыночных оценок, поэтому с текущих уровней акции должны снизиться.

Здесь можно возразить, ссылаясь на 2021–2022 годы, когда акции компании оставались дорогими и торговались в полном отрыве от фундаментальной стоимости. Это спекулятивный эффект, и действительно он может сохраняться достаточно долго.

Но только до тех пор, пока не начнется процедура ликвидации, которая выглядит единственной альтернативой для будущего ПАО «Лензолото». В этом случае акции выйдут из обращения и держатели получат не больше ликвидационной стоимости предприятия».