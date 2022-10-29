Bloomberg нашел в России «кубышку»

Национальный клиринговый центр оказался в центре внимания зарубежных СМИ. «Малоизвестное подразделение главной фондовой биржи России стало жизненно важным звеном мировой финансовой системы, поскольку десятки миллиардов долларов и евро поступают в страну от продажи нефти и других сырьевых товаров», — сообщил Bloomberg.

Агентство акцентировало внимание на росте валютных резервов вопреки санкциям, введенным против ЦБ РФ. Отмечается, что деньги, хранящиеся на счетах НКЦ, принадлежат банкам РФ и их клиентам. По оценке Bloomberg Economics, исходящего из «данных платежного баланса ЦБ», «общий непредвиденный доход мог превысить 100 млрд долларов».

Статья по теме: Валютный прорыв Китая

При этом издание напомнило, что «согласно официальным данным, чистое накопление иностранных активов в третьем квартале достигло почти 47 млрд долларов, увеличившись до 25,7 млрд долларов за предыдущие три месяца». То есть, вопреки беспрецедентному давлению, Россия продолжает наращивать резервы. 300 млрд долларов заморожены Западом, но треть от этой суммы уже «вернулась». И это очень не нравится инициаторам ограничений.

Юань пришел на помощь

«Способность России смягчить удар санкций благодаря продолжающемуся притоку денежных средств от экспорта энергоносителей и других товаров, разочаровала официальных лиц в США и Европе, стремящихся изолировать ее от своих финансовых систем после того, как РФ начала СВО на Украине 24 февраля. Для этого были введены санкции. Банк России отрезали от обычного места накопления этих средств. Но с ростом цен на энергоносители приток не ослабевал. На этом фоне активы НКЦ резко выросли», — пишет Bloomberg.

Издание подчеркивает, что большая часть этих растущих, к величайшей досаде Запада, активов, хранится в юанях. В них средства переводят из долларов, евро и других «недружественных валют» по указанию Банка России. По словам экспертов, в показаниях Bloomberg, может и путается, но насчет конвертации средств в юани там правы.

Как отметил в комментарии «Эксперту» научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Александра Коваль, давать сейчас точные оценки изменений объема и структуры международных расчетов и активов России достаточно сложно, так как регулятор существенно сократил объем раскрываемой информации. В частности, временно не публикуются данные о графике погашения внешнего долга, о внешней торговле товарами и услугами, о трансграничных переводах физических лиц. Не в полном объеме публикуются данные о структуре международных резервов. Более того, в июле был принят закон, в соответствии с которым информация о размерах золотого запаса и валютных резервах РФ должна быть защищена от возможности ее получения недружественными иностранными государствами.

«Вместе с тем очевидно, что в настоящее время и участники финансового рынка, и обычные экспортеры и импортеры стремятся переводить свои активы и расчеты с контрагентами в валюты “дружественных” стран. D первую очередь — в юани», — отметилf эксперт.

Статья по теме: Ветер с Востока: доллар в России проигрывает юаню

Она добавила, что НКЦ, входящий в структуру Московской биржи, выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на российском финансовом рынке. Центр последовательно снижал долю средств в евро и в долларах, и сейчас не принимает их в качестве валюты обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением.

«Отказ от доллара и евро, а также расширение работы с “несанкционными” валютами — это меры реагирования НКЦ на санкции в отношении отдельных видов валют. Но пока санкций в отношении самого НКЦ нет. Поэтому сейчас валютные операции на фондовой бирже не ограничены: клиенты могут покупать и продавать иностранную валюту, используя свои брокерские счета (хоть и с большой комиссией)», — рассказала Александра Коваль.

«Bloomberg часто публикует материалы, на которые сложно реагировать: многие цифры впоследствии оказываются, мягко говоря, немного преувеличены, — констатировал в беседе с корреспондентом “Эксперта” руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, – Поэтому относиться к публикациям данного СМИ стоит с определенными оговорками. Но факт остается фактом: Россия действительно наращивает резервы в юанях, это официальная позиция Центрального Банка РФ и понятно, почему это происходит».

Он пояснил, что, во-первых, Китай — крупнейший торговый партнер России и дружественное государств. А значит, можно не опасаться санкций, в результате которых накопления в юанях будут заблокированы. Во-вторых, между нашими странами растет торговый оборот, по некоторым позициям (в частности, по энергоресурсам) — в разы. И валюта КНР необходима для расчетов, так как наши страны используют не доллар и евро, а в основном национальные валюты.

«Переход на расчеты в юанях позволяет существенно снизить санкционные риски и обеспечит поддержание внешнеэкономической деятельности российских компаний. Более низкий уровень ликвидности и ограниченность инструментов финансовых вложений в текущих условиях уже не играет такой большой роли, так как на первый план выходит вопрос стабильности расчетов, сохранности активов и сбережений», — рассказал «Эксперту» аналитик ИКСИ Дмитрий Плеханов.

Минус на плюс

Но насколько выгодно для России хранить деньги в юанях? Понятно, что в условиях санкций выбирать особо не приходится. Но на что больше похож нынешний вариант накопления резервов — на жест отчаяния или на возможность остаться в выигрыше даже при неудачном, на первый взгляд раскладе? Ведь доллар в этом году невероятно укрепился — ФРС ужесточает свою политику. Народный банк Китая, напротив, свою смягчает. И китайская валюта ощутимо проседает по отношению к американской — за 2022 год снижение составило порядка 11%.

«Снижение курса китайской валюты относительно доллара приводит к снижению стоимости российских резервов, которая по-прежнему указывается в статистике в долларовом выражении. Снижение курса юаня на 11% сначала года означает, что стоимость юаневых активов в ЗВР сократилась на 11,6 млрд. долл., то есть примерно на 2% от общего объема ЗВР на начало текущего года», — указал Дмитрий Плеханов.

При этом он отметил, что если в последние годы гособлигации КНР, которые и составляют основу российских вложений в юаневые активы, отличались более высокой доходностью, то с августа текущего года ставки по гособлигациям США обогнали ставки по китайским облигациям из-за разницы в монетарной политике двух стран.

«ФРС США повышает ключевую ставку для борьбы с инфляцией, а власти КНР в последнее время только снижали ставки для поддержки экономики в условиях коронокризиса, проблем на рынке недвижимости и роста прочих рисков. Проблема заключается в том, что других альтернативных вместо доллара и евро вариантов вложений, кроме юаня и золота, не просматривается, а ведь важнейшей характеристикой ЗВР является их диверсификация», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по мнению основателя «Школы практического инвестирования» Федора Сидорова, надо учитывать курсовые соотношения не только юаня и доллара, но и юаня и, собственно, рубля. В таком случае, помимо минусов есть и очевидные плюсы.

«Китайский юань просел к доллару, но и к рублю эта валюта снизилась значительно — почти на 30%. Соответственно, покупка этой валюты для пополнения резервов России становится более выгодной. В условиях, когда, кроме доллара, снижаются практически все валюты мира, юань становится довольно привлекательной альтернативой. Если не в качестве накоплений, но хотя бы как защита от обесценивания», — прокомментировал «Эксперту» ситуацию Федор Сидоров.

По его мнению, именно из указанного принципа исходит ЦБ РФ, памятуя о превалировании КНР по сравнению с другими странами в российских международных торговых отношениях. Сидоров отмечает, что эти средства у стран Запада заблокировать не получится, так что у Москвы сохранится возможность рассчитываться с Китаем даже в условиях нарастающего давления.

«Китай, как вторая экономика мира, даже несмотря на текущие сложности, имеет все шансы заместить со временем евро. Потому вложения в эту валюту делают и государства, и население. Причем по всему миру, а Россия в условиях жесточайших санкций со стороны Запада — тем более», – резюмировал эксперт.

Все ходы просчитаны

Но насколько надежен такой «антисанкционный» механизм, выдержит ли «кубышка» удар санкционным молотком? Все-таки при всех недостатках европейских и американских политиков, абсолютными слепцами они не являются. Что будет, если они попытаются «прикрыть лавочку», приняв ограничительные меры против НКЦ?

Этот вариант рассматривается уже не первый месяц — время от времени даже появляются новости о том, что вот-вот уже нависшая санкционная угроза станет реальностью, на что тут же реагируют рынки. Собственно, инвесторам есть, из-за чего нервничать: сейчас хоть какая-то, но торговля валютой возможна.

«В случае введения блокирующих санкций со стороны ЕС и США ситуация изменится. НКЦ не сможет проводить внешние операции с валютами стран, которые сделают это. Потребуется создание альтернативной системы для проведения обменных операций с участием таких валют, что займет время и сформирует новые бюрократические и финансовые трудности для проведения операций. Операции с юанем будут доступны, но и у контрагентов из Китая могут возникать дополнительные опасения из-за риска вторичных санкций», – говорит Александра Коваль.

Как поведут себя в реальных «боевых» условиях китайские партнеры, неизвестно. Пока Поднебесная регулярно сообщает о том, что заинтересована в дальшем сотрудничать с РФ, но в голову китайским руководителям, увы, не заглянешь.

А вот НКЦ еще в июне рассказал о том, как намерен действовать, разослав профессиональным участникам фондового рынка письмо с регламентом действий в случае введения санкций. Утвержден он, кстати, был, еще в 2014 году, так что все ходы просчитали заранее.

Регламент, как сообщали «РБК Инвестиции» (в распоряжении которых имеется данный документ), состоит из трех ключевых пунктов.

Первый — замена валюты исполнения обязательств по сделкам, в том числе обязательства с датой исполнения в текущем расчетном дне, на всех рынках Мосбиржи, кроме срочного. В последнем случае НКЦ будет использовать сумму центрального курса и центрального значения индикативного курса, рассчитанного для даты исполнения обязательств;

Второй — прекращение учета в качестве обеспечения иностранной валюты, на которую наложат ограничения. И третий — прекращение зачисления и списания такой валюты по расчетным кодам участников клиринга.

В Мосбирже уверены, что эти меры позволят успешно работать в любых условиях, «выполняя роль инфраструктуры финансового рынка».

Остается надеяться, что проверять на практике действенность этого плана не придется.