Dow покусился на медведей

У октября на американском фондовом рынке репутация особенная. С одной стороны, именно на этот месяц приходились самые мощные обвалы Dow Jones Industrial Average (DJIA) в истории. С другой — в октябре акции нередко переходят от падения к росту, так что порой его называют «убийцей медвежьих рынков».

Особенно ярко столь странное сочетание проявилось в октябре 1987 года, на который пришлись обе ипостаси месяца — как худший день в истории старейшего индекса, так и «дно» медвежьего рынка. А вот в октябре 1929 года, когда случилось второе по масштабу падение, до нижней точки оставалось еще больше двух лет.

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И все же это в большей степени месяц разворотов, чем обвалов. С 19 века средние результаты американских акций в сентябре находятся в отрицательной области, а в октябре — в положительной.

Еще четыре недели назад, основываясь на сезонности и негативных настроениях публики, стратег Carson Group Райан Детрик предсказал, что и этот октябрь убьет медвежий рынок. Он отмечал, что во время 11 из последних 17 глубоких циклов падения случался рост в октябре. И статистика позволяет ожидать его продолжения: 8 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс, а это мощный «бычий» фактор.

Зачастую рынок снижается перед выборами, поскольку его участники хеджируют либо сокращают позиции. Но затем неопределенность исчезает и начинается ралли. Через полгода после промежуточных выборов акции в США обычно оказываются в плюсе.

Настроения же на американском рынке в начале октября, и в самом деле, были крайне плохи. В такой ситуации рост может начинаться даже на плохих новостях. Зачастую так и случалось. Но были и падения на хороших известиях. А бывало, что на одной и той же информации случались как обвал, так и взлет.

Так, вчера акции Apple закрылись ростом на 7,6% после квартального отчета. Но тот был опубликован еще в четверг (после завершения основных торгов) и на постмаркете эти бумаги поначалу рухнули на 5,4%.

Были дни, начинавшиеся взлетом, а завершавшиеся обвалом. Бывало и наоборот. Неудивительно, что именно в этом октябре случился один из крупнейших внутридневных разворотов фондовых индексов США.

По данным Dow Jones Market Data, 13 октября, впервые за все время существования DJIA, тот прибавил более 800 пунктов по итогам тех же торгов, когда падал больше чем на 500. По расчетам SentimenTrader, в процентном отношении тот разворот стал для S&P 500 пятым в истории, а для Nasdaq Composite — четвертым.

Но и очень странным это назвать невозможно. Волатильность DJIA в период 1896–2021 годов в октябре была выше, чем в любом другом месяце. Так что в этом плане он просто оправдал свою репутацию.

Неудачное покушение

С остальным — сложнее. Для того чтобы и в самом деле «убить» медвежий рынок (то есть — формально отменить его) индексам, согласно классическому определению, надо подняться выше своих пиков. Но гигантский «пузырь», которому эти рекордные отметки обязаны своим существованием, уже лопнул. Шансы на успешное заклеивание и повторное надувание такой конструкции всегда невелики. В текущей же экономической ситуации они в США просто не просматриваются.

Большие медвежьи рынки могут существовать годами. Так, после взрыва «пузыря доткомов» в марте 2000 года Nasdaq нашел «дно» только в октябре 2002-го, а максимум он переписал лишь в 2015-м. И мощные взлеты индексов — это примета именно таких, нездоровых рынков. «Медвежьи ралли» исторически куда ярче бычьих.

На этот раз рост тоже выглядит неплохо. Вчера S&P 500 подскочил на 2,46%, а Nasdaq Composite – на 2,87%. Для них это вторая неделя подъема подряд.

DJIA, прибавив вчера 2,59%, закрыл в плюс и вовсе уже четвертую неделю. С начала месяца старейший фондовый индекс мира прибавил 14,4%.

Если в понедельник не случится обвала, то этот октябрь станет для него лучшим месяцем с января 1976 года. Тогда прирост DJIA составил 14,41%, так что побить и этот рекорд — задача исполнимая.

Однако даже без дополнительного роста в понедельник завершающийся месяц станет для этого индекса Чарльза Доу лучшим октябрем в его истории. А она все-таки началась в далеком 1896 году.

Но поддерживают подъем не столько реальные новости и факты, сколько слухи. В прошлую пятницу, прочитав статью в WSJ, которую рынок счел целенаправленной утечкой, многие поверили, что на следующей неделе ФРС обсудит замедление темпов подъема ставки.

То, что с сегодняшних 3–3,25% та все равно, вероятно, вырастет к марту до 5%, публика оставляет за скобками. Как и то, что согласно вчерашнему опросу Bloomberg, большинство экономистов ожидало в этом случае наступления глобальной рецессии. Но при «медвежьих ралли» слухи часто бывают не причинами роста, а его следствиями.

Сезонность же не исчезает. Период с ноября до начала января — статистически один из лучших для американских акций. Следующая неделя — особенно.

Вчера тот же Райан Детрик из Carson Group обратил внимание CNBC на то, что в пятницу стартовал особо быстрый забег. За 5 торговых дней, начиная с 28 октября, индекс S&P 500 в 1950-2021 годах вырастал в среднем на 1,62%. Это лучший в году результат для пятидневных периодов. Второе место — у того, что начинался бы сегодня, если б не выходные.