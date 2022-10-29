«Это технологический прорыв»: в России создадут прототип токамака

Российские ученые до конца текущего года планируют получить «прорывной» прототип оборудования для будущего отечественного термоядерного реактора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад директора «ИТЭР-Центр» (частное учреждение «Росатома») Анатолия Красильникова.

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«Благодаря опыту в проекте ИТЭР (международный экспериментальный термоядерный реактор, сооружаемый во Франции, ITER) и развивающейся в стране технологии высокотемпературных сверхпроводников мы можем увеличить магнитное поле с 5,3 Тесла до 8 Тесла, соответственно, существенно улучшить характеристики производимых гиротронов (источников мощного СВЧ-излучения): поднять частоту со 170 ГГц, которые есть в ИТЭР, до 230 ГГц. Это технологический прорыв», — сообщил Красильников на заседании научного семинара «Росатома» «Управляемый термоядерный синтез и плазменные технологии».

По его словам, уже в этом году на специально оборудованном комплексе в Нижнем Новгороде планируется получить первые положительные результаты в создании гиротрона мегаваттного диапазона мощности.

«Это полный прототип того, что нам требуется для токамака с реакторными технологиями, который разрабатывается как полномасштабная модель будущего отечественного термоядерного реактора», — добавил ученый.

Он также отметил, что технологические платформы международного проекта ИТЭР и токамака с реакторными технологиями (ТРТ), который сейчас разрабатывается в России, могут быть «взаимодополняющими необходимыми шагами к сооружению отечественного термоядерного или гибридного реактора».