Глава Севастополя призвал горожан не публиковать результаты работы ПВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешном отражении всех атак украинских беспилотников. По его словам, несколько часов, начиная с 4:30 утра, разные системы ПВО сбивали БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В своем Telegram-канале Развожаев попросил горожан не распространять видео с работой систем ПВО, чтобы противник не понял, как выстроена система защиты города.

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«Сегодня, начиная с 4.30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты. По ситуации на сейчас: помимо БПЛА, наши военные по предварительной информации уничтожили в акватории и надводный беспилотник. Все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали», — сообщил губернатор.

Он уточнил, что только в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа, которое находится рядом с акваторией, «от громкого звука лопнуло одно оконное стекло», пострадавших нет. Рейд Севастопольской бухты временно перекрыт, написал Развожаев, пообещав сообщить, как только он возобновит работу.

«Большая просьба не писать, что-где-во сколько вы видели и слышали. И не выкладывать видео. Всем должно быть уже понятно, что такие данные очень нужны укронацистам, чтобы понять как выстроена защита нашего города», — добавил губернатор.