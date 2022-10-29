Глобальные фонды: инвесторы возвращаются в акции

В пятницу Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Lipper сообщило, что за неделю, закончившуюся 26 октября, глобальные фонды акций привлекли $7,8 млрд, прервав тем самым отток средств, тянувшийся девять недель подряд.

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В прошлый раз инвесторы вкладывались в такие фонды на неделе, завершившейся 17 августа. Это был пик летнего медвежьего «ралли» на американском и европейском фондовых рынках, которое было спровоцировано слухами о готовящемся «голубином развороте» ФРС.

Тогда Федрезерв и лично председатель Пауэлл потратили немало усилий на то, чтобы переубедить рынок. И до прошлой пятницы рынок верил, что в FOMC (Federal Open Market Committee, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США) засели «ястребы». Однако затем статья в WSJ, которую сочли утечкой от регулятора, вызвала спекуляции на тему того, что уже на следующей неделе на заседании FOMC будет обсуждаться замедление темпов подъема ставки.

Так что ситуация складывается похожая – с той лишь разницей, что на этот раз ФРС никого не пытается переубедить. Более того, в пятницу от его представителей звучало нечто похожее на подтверждение таких намерений. Некоторые объясняют это тем, что подобно тому, как это случилось в сентябре в Великобритании, слишком резкий подъем ставок стал угрожать финансовой стабильности.

Необычно резкий рост доходностей долгосрочных казначейских облигаций на прошлой неделе действительно мог в случае его продолжения нарушить некоторые схемы с использованием плечей и деривативов, приведя к масштабным маржин-коллам. Подобные стратегии, прекрасно себя показывавшие в спокойные годы, на бурном сентябрьском рынке уже едва не погребли под собой британские пенсионные фонды.

Банк Англии тогда в экстренном порядке перешел к выкупу гособлигаций. Но у ФРС есть возможность не спешить и спокойно замедлить, а позднее и вовсе закруглить подъем. И уже в прошлую пятницу на одних лишь слухах об этом ситуация на рынке казначейских облигаций заметно сдвинулась в сторону нормы, а доходности пошли вниз.

Опрошенные Bloomberg экономисты считают, что ставка ФРС в марте достигнет 5% (сейчас она находится в диапазоне 3-3,25%). Они уверены, что в среду будет объявлено о четвертом подряд повышении на 75 базисных пунктов. В декабре ждут подъема уже на 50 б.п., а на следующих двух встречах – по 25 б.п.

Правда, две трети участников опроса при таких ставках ожидают глобальную рецессию в ближайшие два года. Но пока это публику не беспокоит – она подумает об этом в следующем году. Дело в том, что период с этой пятницы по начало января – традиционно лучшая часть года на американском фондовом рынке.

О такой сезонности знают многие, так что притока средств инвесторов на рынок можно было бы ждать и без слухов о планах ФРС. Но их постоянно подпитывают СМИ и аналитики, заранее обсуждая сценарий заседания и последующей пресс-конференции.

«Я думаю, что самое важное, на что следует обратить внимание, — это то, как Пауэлл сообщит о потенциальном снижении темпов повышения ставок, — говорила вчера главный экономист Bloomberg Economics Анна Вонг. – Он не захочет создавать впечатление, что разворот неизбежен, особенно когда базовая инфляция все еще высока. Он будет готовить рынки к повышению на 50 б. п. в декабре, но это будет сопровождаться точечной диаграммой, показывающей окончательную ставку 5%.»

На этом фоне сложилась не вполне обычная ситуация. Dow Jones Industrial Average непрерывно рос шесть дней подряд – и теперь завершающийся в понедельник октябрь имеет все шансы стать для этого индекса лучшим с января 1976 года. А вот Nasdaq в среду и четверг падал. Но публику и это не смутило.

По данным Bank of America Global Research, инвесторы воспользовались обвалом акций американских технологических компаний на этой неделе, чтобы скупить их. Соответствующие фонды зафиксировали самый большой недельный приток с марта 2022 года – $2,3 млрд.

