Кадыров сообщил об успехах отдельной спецоперации «Возмездие»

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл в своем Telegram-канале подробности проведения на Украине специальной отдельной операции под названием «Возмездие». Он сообщил, что потери ВСУ на Николаево-Криворожском и Соледарском направлениях за три дня составили более 700 человек.

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Так, по словам Кадырова, только на Николаево-Криворожском направлении в период с 25 по 27 октября было уничтожено 657 военнослужащих ВСУ, еще 300 человек — ранены. Кроме того, было ликвидировано 40 единиц специальной военной техники противника: восемь танков, пять БМП, 20 бронированных машин, семь минометов и четыре гаубицы.

«Настигла кара отряды иблиса и в секторе спецназа "Ахмат" под командованием Апты Алаудинова — Соледарское направление. За один день бойцы здесь подбили: 3 танка, 5 БМП, 1 бронемашину, 4 пикапа. Уничтожены 95 сатанистов и 2 укрепленные позиции с минометами. Это только предварительные и самые сжатые данные. Отличная работа проведена и на Донецком направлении силами наших батальонов и полка Минобороны РФ. Спецоперация продолжается», — написал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что «теперь события развиваются под нашу диктовку», и «врагу совсем не до контратак».

Ранее глава Чечни сообщил, что в начале текущей недели в результате артобстрела ВСУ в Херсонской области погибли 23 чеченских бойца, еще 58 человек пострадали, четверо получили тяжелые травмы.

