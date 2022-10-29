Минобороны представило оперативные данные о ходе проведения СВО

Российские военнослужащие за прошедшие сутки успешно отразили атаки ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском направлениях, был сбит украинский МиГ-29 и уничтожены склады боеприпасов в Харьковской области и ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах населенных пунктов Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и десять автомобилей. В районе населенного пункта Староверовка Харьковской области ракетным ударом уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 украинских боевика», — сообщил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, ВС РФ отбили атаки танковой и мотопехотной рот противника в направлении Червонопоповки ЛНР, уничтожив при этом более 70-ти украинских военнослужащих, четыре танка, две БМП и три пикапа.

Также, по данным Минобороны, были отбиты пять атак ротных тактических групп на Николаево-Криворожском направлении. В результате успешных действий российских подразделений противник был отброшен на исходные позиции, его потери составили: 60 человек личного состава, 17 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. Российским беспилотникам удалось также уничтожить самоходную огневую установку ЗРК Бук-М1 и две американских гаубицы М777 в Херсонской области.

Представитель Минобороны отметил, что за прошедшие сутки российские военные поразили девять пунктов управления ВСУ, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 189-ти районах. В районе Новоалександровки Херсонской области и Колодези ДНР уничтожены два склада боеприпасов. В воздушном бою был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Российские средства ПВО за сутки уничтожили 14 украинских беспилотников, сбили девять снарядов американской РСЗО «HIMARS» и восемь американских противорадиолокационных ракет «HARM».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 327 самолетов, 164 вертолета, 2370 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6162 танка и других боевых бронированных машин, 878 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3536 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6863 единицы специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

