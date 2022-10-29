Минобороны заявило о приостановке участия РФ в «зерновой сделке»

Россия приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из украинских портов после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщили в Минобороны РФ.

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«С учетом проведенного 29 октября с.г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее в российском ведомстве уточнили, что за подготовку теракта с беспилотниками и автономными морскими беспилотными аппаратами в бухте Севастополя отвечало подразделение ВМС Великобритании, которое также участвовало в «планировании, обеспечении и реализации» подрыва «Северных потоков».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что Россия намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке Совбеза ООН, к серии терактов, «совершенных в отношении Российской Федерации в Черном и Балтийском морях, включая вовлеченность в них Британии».