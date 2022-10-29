Москвичей предупредили о снеге и гололедице

Похолодание до минус 2-3 градусов в дневное время прогнозируются в Москве и Подмосковье на следующей неделе. В понедельник и вторник ожидается небольшой снег, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова посоветовала столичным автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю, так как погодные условия будут способствовать образованию гололедицы.

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«В понедельник уже уверенно прохладная погода: ночью будет 0 — минус 5 градусов, днем — в Москве 0 — плюс 2 градуса, по области — минус 2 - 3 градуса. Кроме того, ожидаются небольшой снег и мокрый снег, даже без дождя. Во вторник осадки станут менее интенсивными. Температурный фон ночью ожидается от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, а днем — от 0 до 5 градусов тепла», — рассказал Вильфанд.

По словам Марины Макаровой, с ночи понедельника прогнозируются небольшие осадки смешанного характера: морось, снежные зерна и мокрый снег, температура будет близка к нулевой отметке. В беседе с РИА Новости она отметила, что такие условия способствуют образованию гололедицы. Это вполне соответствует сезону, и автомобилистам стоит задуматься о смене резины в самое ближайшее время.

