«Мы в состоянии платить коммуналку»: Примаков ответил критикующим дома обогрева в Европе

К Русским домам в Европе не подведена эксклюзивная газовая труба, но Россотрудничество может позволить себе оплачивать отопление и электроэнергию, заявил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков, комментируя критику в соцсетях. Ранее Русские дома и культурные центры в европейских столицах объявили об акции «Из России с теплом», которая будет действовать, пока цены на газ и электричество в ЕС остаются высокими.

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«У нас нет какой-то эксклюзивной газовой трубы, которая идет в каждый дом. Речь идет о том, что эти Русские дома и так работают, они всегда открыты — там всегда рады принять людей. Это место для демонстрации нашего гостеприимства. Мы в состоянии платить коммуналку за свет и тепло. И слава богу, люди приходят и могут погреться у нас, когда дома холодно — это же замечательно», — заявил Примаков.

Глава Россотрудничества подтвердил, что видел в соцсетях критические комментарии по поводу российской акции, при этом он отметил, что «некоторые специально приходят в воскресенье утром, когда дом не работает, чтобы объявить, что он закрыт». Делать выводы об успешности акции, по его словам, пока рано, так как она только началась.

