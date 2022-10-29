Россияне потеряли интерес к курсам валют

За последние полгода вдвое уменьшилась доля россиян, которые целенаправленно интересуются курсами иностранных валют. Если раньше таких было 52%, то сейчас — только до 26%, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитического центра НАФИ.

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По итогам октябрьского опроса, в котором участвовали 1600 человек из 53 регионов РФ, выяснилось, что курсами валют чаще интересуются молодые люди (40% среди респондентов от 18 до 24 лет), мужчины (34% против 19% женщин), руководители среднего и высшего звена (42%), а также россияне с высоким уровнем достатка (32%).

Исследователи отметили, что изменились также «валютные» прогнозы россиян. Если весной граждане РФ чаще предсказывали рост курсов доллара и евро по отношению к рублю, то сейчас наиболее популярный прогноз — снижение их стоимости — такое мнение высказали более трети опрошенных (35%).

«Ожидают роста курса доллара и евро молодые россияне до 24 лет (31% против 17% в среднем по России) и респонденты с высшим образованием (23%). Снижения стоимости валют чаще ожидают опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет (43% против 35% в среднем по России). Кроме того, выросла в 2,5 раза доля тех, кто затрудняется сделать прогноз относительно курса валют (с 11% в августе до 28% в октябре)», — говорится в исследовании.

Заместитель гендиректора НАФИ Тимур Аймалетдинов считает, что интерес к курсам валют вне зависимости от наличия соответствующих сбережений, является одним из признаков финансовой грамотности и широты экономических взглядов человека. Октябрьское же исследование, на его взгляд, показало, что вместе с интересом к валютным курсам снизилось и число россиян, хранящих в них сбережения.

