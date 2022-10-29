В Минобороны нашли связь между атакой на корабли в Севастополе и подрывами «Северных потоков»

Киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе, задействовав девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По данным ведомства, за подготовку данного теракта отвечало подразделение ВМС Великобритании, которое также участвовало в «планировании, обеспечении и реализации» подрыва «Северных потоков».

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«Сегодня в 4.20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены», — сообщил Конашенков.

Представитель Минобороны также уточнили, что на внешнем рейде Севастополя с помощью корабельного оружия и морской авиации ЧФ РФ было уничтожено четыре морских беспилотных аппарата, еще три ликвидированы на внутреннем рейде. В ходе атаки беспилотников, по данным ведомства, незначительные повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная.

В Минобороны особо подчеркнули, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельхозпродукции из украинских портов.

«Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов. По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября с.г. по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», — подчеркнул Конашенков.

