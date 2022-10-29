В Москве с начала 2022 года выделили 320 участков под объекты инфраструктуры – Ефимов

Застройщики возведут дороги, инженерные коммуникации, социальные объекты и жилые дома на 320 участках, выделенных правительством Москвы для создания объектов инфраструктуры за счет бюджетных средств. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В этом году в рамках Адресной инвестиционной программы по договорам безвозмездного пользования мы передали застройщикам, работающим по городскому заказу, 320 земельных участков общей площадью более 342 гектаров для развития столичной инфраструктуры. В результате в Москве появятся новые дороги, инженерные коммуникации, социальные объекты и жилые дома», – рассказал Ефимов.

Проекты возведут по Адресной инвестиционной программе (АИП).

«В этом году для возведения объектов социальной сферы предоставлено 53 участка, для строительства транспортной и инженерной инфраструктуры – развязок и автомобильных дорог – еще свыше 267», – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.