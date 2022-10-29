Володин призвал ООН проверить США на причастность к созданию коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел среди подписчиков своего Telegram-канала опрос, чтобы понять сколько людей поддерживают версию ученых о лабораторном происхождении COVID-19. Выяснилось, что так считают 95% участников опроса. В связи с этим Володин предложил ООН провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса.

Статья по теме: Глава Роспотребнадзора сообщила о новых вариантах коронавируса, завезенных в РФ из-за рубежа «Группа немецких ученых нашла доказательства лабораторного происхождения COVID-19. К этому же пришла комиссия британского медицинского журнала Lancet. США должны закрыть военные биолаборатории», — написал Володин. Спикер Госдумы подчеркнул, что под контролем Пентагона в 30 государствах мира существуют 336 биолабораторий, способных создать подобный вирус. Володин напомнил, что от коронавируса умерли более 6,5 млн человек, поэтому «ООН должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса», а США «обязаны компенсировать странам издержки от последствий пандемии».

