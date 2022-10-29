Вывоз красной икры с Камчатки будет ограничен с 1 ноября

Закон, запрещающий пассажирам самолета вывозить с Камчатки в багаже или ручной клади красную икру без заводской упаковки и маркировки в объеме свыше 10 кг, вступит в силу 1 ноября. Эксперимент по «внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красная икра) непромышленного изготовления» продлится до августа 2025 года. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Статья по теме: Производство красной икры в России по итогам 2022 года сократится в два раза

«Целью эксперимента является предотвращение незаконного оборота водных биологических ресурсов для их сохранения... Отсутствие правовых норм провоза икры создает условия для формирования канала транспортировки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах», — говорится в пояснительных материалах к федеральному закону.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на данные Россельхознадзора сообщал, что ежегодный объем перевозимой в личном багаже пассажиров икры превышает 500 тонн.

