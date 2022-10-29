Зона комфортного проживания в России сократилась в пять раз за 30 лет

Из-за климатических изменений доля наиболее благоприятной зоны комфортности в России уменьшилась в пять раз по сравнению с поздним советским периодом. Если в 1961–1990 годы она была на уровне 2%, то к 2010-м годам сократилась до 0,4%, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные НИУ ВШЭ.

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«С одной стороны, в последние 30 лет на большей части территории России природно-климатические условия становились более благоприятными — в первую очередь это касается слабо заселенных регионов на севере и востоке. Потепление здесь было связано со снижением энергозатрат на отопление, меньшим влиянием холода на здоровье и комфорт людей, а также с ростом лесов и урожаев (при наличии достаточного количества влаги и грамотном ведении хозяйства). Одновременно с этим нарастающая экстремальность и засушливость климата привели к ухудшению условий жизни на юге европейской части России и в Поволжье. Это было особенно заметно в 2010-е годы из-за череды засух», — говорится в исследовании.

В целом, по мнению ученых, за 30 лет изменение климата отразилось на жизни более 30 млн россиян, однако люди продолжают мигрировать с севера и востока России, как им кажется, в более благоприятную зону. В нее традиционно входят столичные агломерации (Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область), а также Белгородская и Ростовская области, Краснодарский край, Адыгея и Крым. При этом ученые предупреждают, что условия проживания в этих регионах продолжат ухудшаться.

Степень комфортности — интегральный показатель, который основан на анализе 30 параметров окружающей среды: континентальности климата, продолжительности периодов с различными температурами воздуха, обеспеченности населения водой, наличия опасных природных явлений (сейсмичность, паводки и наводнения, лавины, сели), наличия природных предпосылок болезней и условий для их проявления, ведущей патологии у различных групп населения и т.д.

