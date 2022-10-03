Производственная активность в России на самом высоком уровне за 3,5 года

Композитный индекс менеджеров по закупкам S&P Global (PMI) вырос в сентябре на 0,3% с августовских 51,7% и достиг 52%, сообщает агентство Reuters. Это самый уровень PMI за последние 3,5 года. Такого высокого индекса в России не было с марта 2019 года. Причины – рост производства, числа заказов и укрепление клиентского спроса. Что касается западных санкций против России, то они продолжают оказывать сильное давление на российский экспорт.

«Клиентский спрос сфокусировался на внутренних потребителях, потому что новые экспортные заказы продолжили стремительное снижение,- говорится в сентябрьском исследовании S&P Global.- Сокращение иностранных клиентов объясняется потерей потребителей и последствиями санкций».

Соединенные Штаты и Евросоюз на прошлой неделе пообещали Москве новые санкции за присоединение четырех украинских регионов и назвали это присоединение нарушением норм и законов международного права.

Занятость в первый осенний месяц росла самыми быстрыми в этом году темпами. В самих компаниях этот рост объясняют требованиями роста производства и количества новых заказов.

«Повышение оптимизма, скорее всего, проистекает из развития новых продуктов, роста импортозамещения и надежд на укрепление спроса клиентов»,- подчеркивается в исследовании S&P Global