Акции дня: бумаги «Полиметалла» вышли в лидеры ралли

Акции российской компании Polymetal, добывающей золото и серебро, торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 3 октября. За день бумаги подорожали на +14,03% до 286,1 рублей за акцию.

«Polymetal вырос на фоне повышения цен на золото и серебро, а также онлайн-презентации, в рамках которой, в частности, сообщил о сокращении долга в III квартале и желании сохранить листинг на Московской бирже. Компания также заявила о невозможности разделения бизнеса в текущих условиях и планах редомициляции в дружественную РФ юрисдикцию», - отметили эксперты «Интерфакса».

В целом, российский фондовый рынок восстанавливался. Как считают аналитики, это произошло поскольку новый пакет западных санкций оказался не таким жестким, как ожидалось. Новые ограничения были введены после референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +4,33% до 2041,96 пунктов. Индекс РТС поднялся на +3,42% до 1091,87 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:55 мск составила 88,33 долларов за баррель (+3,75%). Российская валюта укреплялась – 58,88 руб. за доллар.