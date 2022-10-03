Европейская энергетика: одним — газ, другим — мусор

«Газовая» темы продолжат огорчать Европу. И чем ближе холода, тем больше, причем огорчают как «плановые» — ожидавшиеся — новости, так и внеплановые. То, что Дед Мороз будет играть на стороне России, вполне ожидалось, в связи с чем конкуренция за газовые поставки будет постоянно усиливаться. А вот то, что Австрия останется без газа в такой период, стало сюрпризом как для самой страны, так и для ее соседей, которые зависят от транзита «голубого топлива».

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С 1 октября «Газпром» приостановил поставки газа в Италию через территорию Австрии. Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября. Прокачка газа приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Теперь заполнение газопроводов в Италию зависит только от транзита через Украину — при том, что транзит через Украину сейчас задействован на 10% от его реально возможных объемов.

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В этой ситуации Европа продолжает обсуждать введение потолка цен на российский газ — правда, обсуждение проходит очень неуверенно, и сомнения в реальности такого развития событий становятся очевидными не только для окружающих, но и для самих представителей ЕС. Видимо, поэтому предложения Еврокомиссии о ценовом потолке на российский газ, а также о цене, по которой ЕС готов покупать газ в целом, пока не нашли широкой поддержки в ЕС.

«Мы попытаемся договориться о ценовом коридоре, а не о фиксированном пределе, который позволит нам снизить затраты для наших потребителей. Оптовая цена на газ — это законный вариант, но он требует радикального вмешательства в рынок», — передает «Нефть Капитал» слова еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. Она добавила, что для ценового потолка нужно еще ввести несколько условий, «не подлежащих обсуждению», иначе инициатива не сработает.

«К сожалению, мы считаем, что условия, в рамках которых комиссия делает предложения сегодня, не соответствуют тому, что нужно Европе», — сказала вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера перед заседанием совета по энергетике стран Евросоюза.

Дошло, судя по всему, и до категоричной обычно Варшавы. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, передает ТАСС, что установка потолка цен на газ не решит проблемы на энергетическом рынке Европы. Она уверена, что введение предельных цен на газ из РФ не поможет европейскому рынку. Более того: такое действие не сможет решить проблемы даже одной отдельно взятой страны.

Меньше всего проблемы Европы беспокоят Украину. По всей видимости, эта страна готова полностью перекрыть газовый «вентиль» для ЕС, а своих граждан обогревать… мусором. Так, уже в следующем отопительном сезоне планируется отказаться полностью от газа для централизованного отопления Украины и перейти на отопление биомассой и мусором, заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«К следующему отопительному сезону Украина планирует полностью отказаться от использования природного газа для отопления благодаря альтернативным источникам энергии. Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти от природного газа при отоплении, например, на биомассу, мусор», — пишет «Прайм».

Все бы ничего, кабы не зима

Цены на газ в Европе на базисе TTF на прошедшей неделе подросли до 2116 долл. за 1000 кубометров в результате диверсии на трубопроводе «Северный поток», но затем понизились до 1945 долл., отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Реакция рынка на аварию была весьма ограниченной. Характер аварии и трудоемкий ремонт создают риски полной потери поставок газа по трубопроводу. Тем не менее, уровень заполненности европейских ПХГ сгладил напряженность от этого события, так как в форсировании закупок газа нет необходимости — по крайней мере, пока.

Заполненность ПХГ в Европе по состоянию на 1 октября составляла 88,07%, уверенно продвигаясь к целевому уровню 90-95%, указывает эксперт. В то же время холодная погода уже привела к началу выбора газа из хранилищ. Сложности с обеспечением потребления могут наступить ближе к зиме 2023 года — в случае полной остановки поставок газа из России и более холодной, чем обычно, зимы.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) на прошедшей неделе понизилась до 6,766 долл./mmbtu (242 долл. за 1000 кубометров), не показав выраженной реакции на усугубление европейских проблем. Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 23 сентября оставались на 5,7% ниже уровня прошлого года и на 9,3% ниже уровня на последние пять лет. Однако, разрыв с историческими значениями сокращался, что улучшает общее состояние рынка газа внутри США.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM упала до 39,105 долл./mmBTU, или до 1400 долл. за 1000 кубометров. Падению, отмечает Оксана Лукичева, способствовали поставки российского СПГ в регион по ценам ниже рыночных, а также частичное сокращение потребления на фоне достаточных запасов.

Напряженность на рынке природного газа вновь подросла, но больше касалась перспектив поставок российского трубопроводного газа в Европу. Это не оказывало значимого влияния на рынок в текущий момент. Дополнительный позитив поступал от понизившихся цен на нефть. При этом, указывает Оксана Лукичева, впереди ожидается сложный зимний период, в связи с чем цены на газ постоянно будут получать поддержку

Австрия: «Тильки для сэбэ»

Европейская цена газа продолжает двигаться, в целом, в нисходящем тренде, подтверждает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Октябрь открылся её стремлением к 1800 долл. за 1000 куб. м, оставив далеко вверху рубежи даже последних нескольких дней 2000-2100 долл. По его оценке, с технической точки зрения котировки могут уйти к 1700 долл. — уровням предыдущего сентябрьского минимума.

Такая динамика связана с тем, объясняет эксперт, что основные европейские хранилища заполнены до нормативных значений. Увеличиваются постепенно поставки СПГ, задействуются законсервированные мощности АЭС, угольных станций. Расширяются внутренние маршруты перераспределения газа в Европе, прежде всего из Норвегии. Запущен с 1 октября на полную мощность газопровод Baltic Pipe с прокачкой с норвежских шельфовых месторождений в Польшу и Данию.

Однако, подтверждает и Марк Гойхман, в преддверии зимы напряжённость и опасения нехватки топлива сохраняются. Далеко не всё гладко происходит в текущих транзитных процессах. В частности, Вена, похоже, действует по принципу «своя рубашка ближе к телу». Австрия, являясь транзитной страной в поставках из России в Италию, фактически отказалась проводить туда топливо через свою территорию. При этом принимает поставки для себя в полной мере.

Формальный повод для такого демарша — бюрократические изменения в форме документов на транзит. Но в результате «Газпром» пока прекратил прокачку газа в Италию через Австрию. Такое положение, в случае его продления на относительно длительный период, создаст дополнительное напряжение на рынке. Оно может отразиться неблагоприятно и на объёмах прокачки и соответственно на ценах. В то же время вероятность урегулирования вопроса с транзитом достаточно высока. В этом крайне заинтересована Италия, а повод не выглядит веским и неразрешимым.

Нехватка и дороговизна газа своеобразно проявляется и на Украине, вызывая к жизни неординарные решения, продолжает Марк Гойхман. В Киеве объявлено о планах полностью отказаться от использования газа для централизованного отопления уже следующей осенью. Замена ему достаточно неожиданна: в её качестве будет использоваться биомасса, мусор.

Вложения в строительство соответствующих ТЭЦ осуществляются сейчас за счёт средств международных партнёров. Ранее такие инвестиции и само использование данного сырья были неэффективными, тогда как рост цены на газ делает «мусорную» альтернативу выгодной. Но, обращает внимание Марк Гойхман, остаётся, безусловно, немало вопросов, связанных с достаточностью данного сырья для полной замены устоявшихся процессов в достаточно короткие сроки. Ведь, например, в других странах Восточной Европы — даже с более высокой концентрацией городского населения, «производящего» мусор — он не рассматривается как полная альтернатива газу.

