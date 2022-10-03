Фонды США фиксируют рекорды по сумме изъятых денег

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Lipper, чистый отток средств из фондов облигаций США за неделю составил $9,08 млрд — это максимум с 22 июня. Неделей ранее ушло $7,33 млрд, что было максимальным оттоком за месяц.

Бегство инвесторов изначально связано с опасениями дальнейшего подъема ставок ФРС для сдерживания инфляции. Но доверие к облигациям по всему миру на прошлой неделе подорвала еще и распродажа британских бумаг после заявления министра финансов Кваси Квартенга о снижении налогов.

Инвесторы избавились от глобальных фондов облигаций на $22,07 млрд. Это также стало их самой большой еженедельной чистой продажей с июня.

Уходят деньги и из фондов акций США — зафиксирована их продажа на $4,86 млрд. Неделей ранее наблюдались чистые покупки на $3,99 млрд.

При этом инвесторы покидают фонды, специализирующие как на акциях роста, так и на акциях стоимости. Первые потеряли $4,28 млрд, а вторые — $2,04 млрд.

