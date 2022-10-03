«Газпром» сообщил о стабилизации давления на «Северных потоках»

Давление в поврежденных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стабилизировалось.

Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

«Давление в нитке А газопровода "Северный поток — 2" и обеих нитках газопровода "Северный поток — 1" после разрывов стабилизировалось, утечки газа прекратились. "Газпром" проводит работу по снижению давления в нитке В газопровода "Северный поток 2". Для этого компания откачивает находящийся в трубе природный газ. Это позволит безопасно провести обследование целостности нитки "В", а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа», — указывается в сообщении.

Отмечается, что в случае принятия решения о начале поставок по нитке В «Северного потока — 2» природный газ будет закачан в трубопровод «после проверки целостности системы и подтверждения такой возможности надзорными органами».

Утечка на «Северных потоках» в районе датского острова Борнхольм произошла 26 сентября. По словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, на тот момент в трубопроводах находилось около 800 млн кубометров газа — такой объем потребляет Дания за три месяца. Практически сразу же официальные лица как в России, так и за рубежом, назвали случившееся диверсией.