Госдума ратифицировала договоры о принятии четырех новых субъектов в состав РФ

Депутаты Госдумы 3 октября ратифицировали четыре международных договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Вхождение Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации — единственная возможность спасти миллионы жизней людей от преступного киевского режима. Прекратить обстрелы мирного населения, стариков, женщин, детей. Защитить право на родной язык, культуру, историю, свою веру», — приводятся слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Володин напомнил, что «цели и задачи специальной военной операции определены, они будут обязательно достигнуты».

Проекты федеральных конституционных законов о принятии субъектов в состав России президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму накануне, 2 октября. Также были внесены на ратификацию международные договоры. В этот же день Конституционный суд РФ одобрил внесенные главой государства документы.

Все четыре документа были подписаны 30 сентября в Кремле главами регионов и президентом РФ Владимиром Путиным. В соответствии с договорами границы новых российских субъектов будут определяться границами территорий, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ». Со дня принятия субъектов в состав России будут образованы две республики и две области, которые сохранят нынешние названия, их главы получат статус губернаторов. До 1 января 2026 года в регионах будет действовать переходный период.

Всем проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будут предоставляться гарантии в осуществлении трудовой деятельности, будут признаны выданные в указанных республиках и на Украине документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние и стаж трудовой деятельности; также жителям новых регионов России будет обеспечено право на пенсии, социальную и медицинскую помощь. Денежной единицей на территориях субъектов будет рубль, однако до конца 2022 года при расчетах в наличной и безналичной формах допускается обращение украинской гривны.

В отношении Запорожской области в законопроект включены положения, направленные на обеспечение безопасного использования атомной энергии.