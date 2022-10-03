Итоги выборов в латвийский Сейм: «коричневые» не прошли

Латвия небольшая и одна из самых бедных стран Европейского союза. Она всегда сильнее всех страдает от экономических кризисов и социальных потрясений. Однако население никогда открыто не протестует во время неурядиц.

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Правящие элиты республики успешно запугивают латышей тем, что их недовольством могут воспользоваться русские, составляющие до двух пятых населения республики. Мол, это может привести к утрате независимости. Сами русские находятся под жестким силовым прессингом властей: 40% из них лишены прав гражданства, все дискриминируются по языковому и культурному принципу. Русские активисты попадают под уголовное преследование, бросаются за решетку.

В рамках Европейского союза Латвия постоянно выступает с жесткой критикой России, несмотря на то, что в достаточно сильной степени зависит от нее в экономическом отношении.

После начала СВО на Украине Латвию захлестнула волна русофобии: снесли памятники советским воинам, сражавшимся с фашизмом; вынудили Латвийскую православную церковь МП согласовывать назначение священников с властями — в лице президента, запретили обучаться русским детям в школах на родном языке. Был принят закон о переходе к комплектованию армии на основе всеобщей воинской повинности, превысили рекомендуемую НАТО норму расходов бюджета на военные нужды. Власти активно готовят все население к войне с Россией. Все эти идеи распространяются СМИ, которые подконтрольны властям. Альтернативная точка зрения не допускается.

В связи с этим интерес представляют итоги только что прошедших в Латвии парламентских выборов. Они будут во много модельными для предстоящих через год выборов в Литве, Эстонии, Болгарии, Польше, Румынии и других восточноевропейских стран из «пояса нестабильности». Итоги этих выборов позволяют также разглядеть будущее западноевропейских стран, если события в них начнут разворачиваться по «коричневому» сценарию.

Действующая структура парламентской власти в Латвии

Сейм состоит из 100 депутатов, которых переизбирают каждые в четыре года.

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На выборы прошлого — XIII Сейма пришло 55,5 % избирателей. Это был достаточно высокий показатель активности, свидетельствующий о том, что правоспособное население поддерживает действующую политическую систему.

При этом обследование Евробарометра показало, что на тот момент парламенту доверяет не более одной пятой части населения. Если не учитывать мнение русских, лишенных права голоса, выходило, что латышская часть населения ругать парламент ругала, но на выборы ходила строем — боялась русской "пятой колонны" и стремилась сохранить откровенно этнократическую систему власти.

В парламент прошлого созыва выбрали две национал — радикальные партии: «Новую консервативную» с 16 мандатами и «Национальное объединение» с 13 мандатами. Либерально - демократическое направление политической жизни республики представили тогда партия «Развитие/За» c 13 мандатами и «Новое Единство» с 11 мандатами. Популистский сектор политической жизни заняла партия «Кому принадлежит Латвия?» с 16 мандатами.

Эти пять партий образовали правящую коалицию, которая бессменно находилась у власти четыре года. Возглавило коалицию Новое Единство, хотя у него было меньше всего мандатов. Помощь этой партии в том, чтобы занять доминирующее положение в парламенте, оказало американское посольство, которое продавило на пост премьера своего гражданина Кришьяниса Кариньша, пианиста по профильному образованию.

Правящая коалиция отражала интересы многочисленного латышского чиновничества, связанного с ним бизнеса, служащих государственного сектора, а также представителей творческих профессий. Связывающей коалицию идеей было недопущение русских к политической власти, денежным потокам и привлекательным рабочим местам.

В прошлый Сейм избрали также социал-демократическую партию «Согласие». Она получила 23 мандата. Партия представляла интересы мелких городских предпринимателей, не имеющих доступа к госзаказам, и наемных работников частных предприятий. Русофобские идеи правящей коалиции она не поддерживала, но и не противилась им, в надежде порешать какие-то экономические вопросы спонсоров. Партию «Согласие» в правящую коалицию не взяли, объявив прорусской и прокремлевской (она имела договор о сотрудничестве с «Единой Россией»).

В оппозиции оказалась также партия «Союз зеленых и крестьян» с 11 мандатами. Последняя ориентировалась на интересы мелких сельских собственников, а также тех предпринимателей, которые были связаны с транзитом. Партия проиграла закулисную борьбу за собственность и власть и ее крупнейший спонсор, латвийский олигарх Айварс Лембергс даже был отправлен на полгода за решетку.

Итоги выборов в XIV латвийский Сейм

В парламентских выборах в Латвии в этом году приняло участие 58,7 % всех правоспособных, то есть больше, чем в выборах прошлого Сейма. Политическая поддержка действующему этнократическому режиму таким образом возросла. Мобилизацию электората успешно провели нынешние правящие элиты.

Убедительную победу на выборах в XIV Сейм одержала премьерская партия «Новое Единство». Она получила 26 мандатов, более, чем вдвое увеличив свое представительство в высшем органе власти.

Это достаточно удивительно, если учесть, что партия несет ответственность за крайне неудачные методы борьбы с эпидемией COVID, за непомерно возросший государственный долг, за самую большую в Евросоюзе инфляцию, за стремительное вымирание и бегство за границу населения, за целый ряд коррупционных скандалов, связанных с ее членами.

Однако то, что партия вела себя сдержанно при решении всех внутриполитических вопросов, включая инициативы по усилению дискриминации русских, не выступала прямо за немедленное начало военных действий с Россией, позволило ей оттянуть голоса от другой либеральной партии — «Развитие/За». Руководитель этой партии, министр обороны Атис Пабрикс призывал готовиться к войне с Россией, рассылал инструкции, как это делать, требовал ввести обязательный воинский призыв для женщин. По итогам такой избирательной кампании партии «Развитие/За» в парламент пройти не удалось.

Похоже, что провозглашение линии на расправу с русскими и войну с Россией повлияло и на поддержку избирателями латвийских национал-радикальных партий. «Национальное объединение» сохранило свое представительство в 13 мандатов. А вот «Новая консервативная партия» (НКП) не смогла преодолеть пятипроцентный барьер.

Избиратель припомнил намерение президента Эгила Левитса, выдвинутого как раз от «Национального объединения», отправить всех русских в места изоляции, а российских граждан с видом на жительство депортировать в Россию. Не забыли и враждебную к свободе религиозной веры линию главы НКП, министра юстиции Яниса Борданса в отношении ЛПЦ МП.

Оказалось, что при всем старании, расширить ряды национал-радикально настроенных латышей нынешней правящей элите не удалось.

Популистская партия «Кому принадлежит Латвия?» распалась еще в период работы предыдущего Сейма. Теперь ее сменила партия «Прогрессивные». Она подобрала часть электората популистов и получила 10 мандатов. Свой успех новая партия может записать на счет латвийских спецслужб, приложивших руку к созданию и раскручиванию партии.

В прошлый созыв парламента распалась также партия «Союз зеленых и крестьян». Теперь это «Объединенный список» с 15 мандатами и собственно «Союз зеленых и крестьян» с 16 мандатами.

Социал-демократическая партия «Согласие» пятипроцентный барьер пройти не смогла. Сказалась потеря практически всего русского электората. Им не простили ни поддержку законопроекта о сносе памятников советским воинам — борцам с фашизмом, ни поддержку законопроекта об установлении административного контроля над ЛПЦ МП, ни поддержку законопроекта о ликвидации образования на русском языке. К тому же, глава партии, бывший мэр Риги Нил Ушаков, будучи евродепутатом, два года представлял Россию на важнейшей европейской политической площадке исчадием ада.

Часть партактива партии «Согласие» учредила новую партию — «Стабильность». Навыки руководства по части партийной работы позволили ей поолучить в этом созыве парламента 11 мандатов.

Еще 9 мандатов получила партия «Латвия на первом месте». За этой партией стоят латвийские олигархи Айвар Шлессерс и Андрис Шкеле. В прошлый созыв их Первая партия не прошла, поскольку попала под удар американцев. Олигархи хотели зарабатывать деньги на российском транзите, а Вашингтону надо было его перекрыть. Против этих двух олигархов власти возбудили уголовные дела, но посадить в тюрьму, как Айвара Лембергса, не успели. Теперь у Шлессерса и Шкеле будет свой инструмент влияния на политику, пусть и не очень могучий. Хотя, компетентные специалисты поговаривают, что эти олигархи приложили руку и к финансированию партии «Стабильность».

Партия «Русский союз Латвии», осмеливавшаяся в нелегкие времена озвучивать интересы русских, не смогла преодолеть пятипроцентный барьер. Отчасти потому, что ее не поддерживал бизнес, опасавшийся получить взамен санкции от властей. Отчасти, видимо, потому, что русская община оказалась дезорганизованной в результате массированного силового и пропагандистского давления властей. Чего стоил один только варварский снос памятника воинам Освободителям в Риге, вокруг которого на день Победы собирались сотни тысяч жителей столицы.

В пользу этого предположения свидетельствует, например, крайне низкая явка избирателей на участки в Риге — 50,1% от имеющих право голоса. Это много ниже, чем в целом по республике, хотя жители столицы всегда были более активны, чем жители регионов. Отметим, что в Риге русские составляют более половины всех жителей.

Перспективы формирования новой правящей коалиции

Очевидно, что ядро новой правящей коалиции составят старые партнеры — «Новое Единство» и «Национальное объединение». Однако для получения большинства им потребуется еще, как минимум, один союзник. Это может быть партия «Объединенный список», а может и партия «Прогрессивные». Если объединятся все эти партии вместе, то у них выйдет 64 мандата. Достаточно для управления в следующие четыре года.

В итоге сложится правая коалиция с явным национал-радикальным уклоном, но не чисто национал-радикальная. Возглавит эту коалицию, скорее всего, тот же американский пианист Кришьянис Кариньш.

В условиях обострения экономических проблем, а в Латвии они, весьма вероятно, будут возрастать сильнее, чем в других европейских странах, правящая коалиция испытает сильное давление со стороны своих избирателей. Денег сразу для чиновников, госслужащих и прикормленных предпринимателей будет не хватать. Тем более, что госбюджет еще немало потратится и на военные нужды.

Набор мер морального запугивания и институциональной дискриминации русской части населения власти исчерпали в ходе недавней предвыборной кампании. Мандата на осуществление против русских физических репрессий латышский избиратель новым властям не дал. Точно так же, как не поддержал идею национал-радикалов инициировать войну с Россией.

Наиболее национал-радикально настроенные политики в состав нового Сейма не попали. Это означает что артикулировать идеи о крестовом походе против русских и о необходимости завоевания России будет некому.

Отсюда появляется вероятность падения этой коалиции под влиянием экономических трудностей к концу зимы. Сменить ее может правая консервативная коалиция из партий «Союз зеленых и крестьян», «Объединенный список», «Суверенность», «Латвия на первом месте». В случае необходимости, она легко наберет себе недостающих депутатов из других партий. Даже премьер у этой, грядущей коалиции уже есть – Айварс Лембергс.

Выводы для Европы

В Латвии избиратель не стал поддерживать линию правящей элиты на переход к открытым репрессиям против русских и на развязывание войны с Россией. Национал-радикалов начали теснить правые консерваторы, которые, хоть немного, отражают интересы бизнеса.

Очевидно, что, столкнувшись с экономическими трудностями, нынешняя правящая коалиция с сильным влиянием национал-радикалов, будет вынуждена уступить место правым консерваторам. Они не будут комплиментарно настроены к России, но постараются извлечь экономические выгоды из сотрудничества с ней.

Русские в это время останутся под давлением национал-радикалов. Однако войны на западных рубежах России можно будет избежать.

Можно предположить, что выборы в Литве, Эстонии, Болгарии, Румынии, Польше пойдут по латвийскому сценарию. Экономические трудности в этих странах вызовут падение нынешних правящих коалиций и проведение досрочных выборов. Скорее всего к власти в этих странах придут правые партии, но не национал-радикалы. Возможность перехода к «коричневому» сценарию развития событий невелика.

О небольшом пока риске развития «коричневого» сценария для Европы говорят и итоги парламентских выборов в Финляндии и Италии. Хотя либеральные комментаторы и говорят о том, что к власти там пришли фашисты, это далеко не так. У власти в этих двух странах оказались правые консерваторы. А с ними гораздо проще строить рациональные деловые и политические отношения, чем с либералами, которые правили там до недавнего времени.

