Курс евро рухнул к рублю

Валютный рынок продолжает лихорадить. Сегодня основная интрига развернулась в паре евро-рубль. За день единая европейская валюта подешевела к рублю на 5,5% (по котировкам расчетами «завтра»). В тоже время на мировом валютном рынке курс евро к доллару вырос на 0,2%. При этом в утренние часы, когда ликвидность рынка невелика и на нем нет крупных участников, евро к рублю дорожал.

Причину обвала евро объясняет инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган: «США в своем новом пакете санкций пока не стали трогать НКЦ (Национальный клиринговый центр — ред.). Очередь за Евросоюзом, и тут кроется интрига. Если ЕС подвергнет санкциям НКЦ, то торговля евро на Мосбирже станет невозможна, как и расчеты в этой валюте внутри НКЦ. В этом случае, скорее всего, торги евро переместятся на “внебиржу”, а котировки будут выставлять банки. Такое ощущение, что рынок закладывает именно такой сценарий».