Курс евро рухнул к рублю

Валютный рынок продолжает лихорадить. Сегодня основная интрига развернулась в паре евро-рубль. За день единая европейская валюта подешевела к рублю на 5,5% (по котировкам расчетами «завтра»). В тоже время на мировом валютном рынке курс евро к доллару вырос на 0,2%. При этом в утренние часы, когда ликвидность рынка невелика и на нем нет крупных участников, евро к рублю дорожал.
Причину обвала евро объясняет инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган: «США в своем новом пакете санкций пока не стали трогать НКЦ (Национальный клиринговый центр — ред.). Очередь за Евросоюзом, и тут кроется интрига. Если ЕС подвергнет санкциям НКЦ, то торговля евро на Мосбирже станет невозможна, как и расчеты в этой валюте внутри НКЦ. В этом случае, скорее всего, торги евро переместятся на “внебиржу”, а котировки будут выставлять банки. Такое ощущение, что рынок закладывает именно такой сценарий».
Действительно, риски такого сценария высоки, учитывая намерения Европы отказаться практически от всех поставок из России. Санкции в отношении НКЦ если не полностью парализуют, то в еще больше усложнят расчеты между Россией и Евросоюзом. Не исключено, что российским ответом на это может стать перевод торговли с Европой полностью в рубли или доллары.
Однако если и Евросоюз не станет «трогать» НКЦ, курс евро быстро восстановит потерянные позиции.
Поштормило и доллар. С утра дня курс рубля к доллару уверенно рос, что объяснялось как подорожавшей нефтью, так и рисками прекращения организованных торгов долларом в России. На пике «американец» падал к «россиянину» почти на 3%.
Однако с полудня покупки американской валюты усилились на появлении информации, что санкции США не затронут НКЦ, через который и проходят валютные расчеты на Московской бирже.
В результате, по итогам дня рубль ослаб к доллару на 0,7%. На закрытии основных торгов Московской биржи за единицу американской валюты давали 58,86 рубля.
Многие аналитики считают, что даже при умеренном снижении нефтяных котировок курс не уйдет выше отметки 60 руб. за доллар. Дальнейший же рост нефти или санкционных рисков может спровоцировать уход пары доллар-рубль в район 55.