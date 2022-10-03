Лула да Силва обошел Болсонару в первом туре президентских выборов в Бразилии

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обогнал в первом туре президентских выборов действующего главу государства Жаира Болсонару.

Об этом пишет «Интерфакс». По результатам подсчета 99.9% голосов Лула да Силва набирает 48,40%, Болсонару — 43,22%.

Из прочих кандидатов, среди которых сенатор Симона Тебет («Бразильское демократическое движение») и экс-губернатор Чиро Гомеш (Бразильская лейбористская партия), никто не смог набирать больше 50%, и теперь двум политикам предстоит встретиться во втором туре 30 октября.

Болсонару возглавил страну 1 января 2019 года, победив по итогам второго тура выборов.

Лула да Силва занимал пост президента Бразилии в 2003 — 2010 годах. В 2016 году его приговорили к 17 годам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег; он пострадал в результате скандала в нефтяной компании Petrobras, вспыхнувшего в 2014-м. В марте прошлого года Луиса Игнасио Лулу да Силву оправдали. Решение Верховного суда восстановило экс-президента в политических правах и позволило вновь баллотироваться, чем он вполне успешно и воспользовался.

Как писал «Эксперт», из последнего опроса Genial/Quaest следует, что негативное отношение к Жаиру Болсонару нарастает. Миллионы избирателей не могут простить ему антивакцинной политики, которую он проводил все время пандемии коронавируса, унесшей жизни 686 тысяч бразильцев. По этому показателю Бразилия уступает только Соединенным Штатам, где число жертв заболевания перевалило за миллион.